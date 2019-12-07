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ترتيب الدوري الإنجليزي اليوم بعد فوز ليفربول وخسارة مانشستر يونايتد Premier League

السبت 07/ديسمبر/2019 - 09:37 م
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مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
محمد جمال
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حقق فريق مانشستر يونايتد اليوم فوز هام على مانشستر سيتي بديربي مانشستر فى لقاء أقيم على ملعب الاتحاد معقل السيتي بهدفين لهدف سجلهم كل من ماركوس راشفورد وانتونى مارسيال، بينما سجل اوتامندى هدف السيتي الوحيد.

بينما حافظ ليفربول على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بعدالفوز على نظيره بورنموث بثلاثية دون رد سجلهم كل من شامبرلين ونابي كيتا ومحمد صلاح.

بينما حقق توتنهام هوتسيبير فوز عريض على بيرنلي بخماسية دون رد بتوقيع كل من هاري كين ولوكاس مورا وهيونج مين سون وسيسوكو.

جدول ترتيب الدوري الانجليزي بعد فوز مانشستر يونايتد على مانشستر سيتي :-

ليفربول 46 نقطة
ليستر سيتي 35 نقطة
مانشستر سيتي 32 نقطة
تشيلسي 29 نقطة
مانشستر يونايتد 24 نقطة
توتنهام هوتسيبير 23 نقطة
وولفرهامبتون 23 نقطة
كريستال بالاس 22 نقطة
شيفيليد 19 نقطة
أرسنال 19 نقطة
نيوكاسل يونايتد 19 نقطة
برايتون 18 نقطة
بيرنلي 18 نقطة
إيفرتون 17 نقطة
بورنموث 16 نقطة
ويست هام 16 نقطة
أستون فيلا 15 نقطة
ساوثهامبتون 15 نقطة
نورويتش سيتى 11 نقطة
واتفورد 9 نقاط.

وسيواجه مانشستر سيتي نظيره دينامو زغرب بدوري أبطال أوروبا يوم الاربعاء القادم ثم مواجهة أرسنال بالدوري الإنجليزي يوم الأحد 15 ديسمبر، بينما سيواجه مانشستر يونايتد نظيره اى زد الكمار الهولندى يوم الخميس بالدوري الأوروبي ثم مواجهة إيفرتون يوم الأحد 15 ديسمبر.
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