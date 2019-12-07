خبير اقتصادي: مدينة الأثاث ببورسعيد صرح جديد على أرض مصر

أعرب الخبير الاقتصادي إبراهيم الشواربي، عن فخره الشديد بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي مدينة الأثاث بدمياط، والتي تُعد أول مدينة متخصصة في صناعة الاثاث في مصر، موضحًا أن دمياط كانت مشهورة للغاية بصناعات الأخشاب والأثاث، ولكن الكثير من التجار والمصنعين بعدوا عن هذا النوع من الصناعات، ومع اهتمام الدولة والتخطيط الجديد تم افتتاح مدينة الأثاث بدمياط.



وأضاف "الشواربي"، خلال تقديمه برنامج "حوار واستثمار"، على شاشة "الصحة والجمال"، أن مدينة الأثاث تُعد مشروع قومي ليعيد للصناعة مجدها في مدينتها بورش للتدريب والصناعة ومرافق متكاملة، تخدم الإنتاج المحلي والتصدير، ليعمل المشروع على تخفيف تكدس ورش صناعة الأثاث في المناطق السكنية بدمياط والحفاظ على البيئة.



وأشار إلى أنه تم بدء تنفيذ مشروع مدينة دمياط للأثاث في 2017 وتحديدا في شهر مايو، والتي تقع على الطريق الساحلي الدولي وعلى مسافة لا تزيد عن 22 كيلو متر عن ميناء دمياط و55 كيلو متر من مطار الجميل، و15 كيلو متر من السكة الحديد، بما يعمل على تسهيل عملية النقل والتصدير، وفقا لموقع الهيئة العامة للاستعلامات.