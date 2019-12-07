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كوريا الشمالية: لسنا بحاجة لإجراء حوار مع أمريكا حول نزع السلاح النووي

السبت 07/ديسمبر/2019 - 09:24 م
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سفير كوريا الشمالية في الأمم المتحدة كيم سونغ
سفير كوريا الشمالية في الأمم المتحدة كيم سونغ
وكالات
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قال سفير كوريا الشمالية في الأمم المتحدة كيم سونغ، اليوم السبت، إنه ليس هناك حاجة لإجراء محادثات مطولة مع واشنطن حول نزع السلاح النووي.




وقال كيم سونغ في بيان إن الحوار المستمر والجوهري" الذي تسعى إليه الولايات المتحدة "خدعة لتوفير الوقت" ليتناسب مع أجندتها السياسية الداخلية.



وقال في البيان: "لا نحتاج لمحادثات مطولة مع الولايات المتحدة الآن ونزع السلاح النووي مستبعد بالفعل من طاولة المفاوضات".

وفي وقت سابق، قالت مسؤولة كبيرة بكوريا الشمالية، إن على الولايات المتحدة التخلي عن "سياستها العدائية" تجاه بيونج يانج من أجل استئناف محادثات نزع السلاح النووي المتوقفة حاليا.

وقالت تشوي سون هوي، نائبة وزير الخارجية، للصحفيين بعد اجتماع مع مسؤولين روس: "سيكون من المستحيل عقد قمة أخرى بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، والرئيس الأمريكي إذا ظل على موقفه الراهن تجاه كوريا الشمالية"، وفق وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.   


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