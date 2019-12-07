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وزير النقل: قطع غيار جرارات القطارات كانت بتتسرق ومحدش بيسأل عنها (فيديو)

السبت 07/ديسمبر/2019 - 09:03 م
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بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إن قطع الغيار المملوكة للسكة الحديد كانت تتعرض للسرقات لعدم الرقابة عليها، معقبًا: "مكنش حد بيسأل عن حاجة.. نصف قطع غيار الجرارات اتسرقت من الورش أثناء فترة الفوضى والسكة الحديد كانت مستباحة".

وأضاف "الوزير"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت أنه عقب سيطرة الدولة واستعادت هيبتها بدأت منظومة السكة الحديد تستعيد قدراتها.

وتابع وزير النقل والمواصلات: "سنصل لمليون راكب يتم نقلهم بالقطارات بأمان وخدمة متطورة في 30 يونيو 2020"، متابعًا: "الإجراءات السريعة التي اتخذها لعلاج المشاكل المزمنة ستنقل لسكة الحديدة مليون راكب على الأقل يوميا".

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