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المنتخب السعودي يختتم استعداداته لنهائي كأس الخليج العربي 24

السبت 07/ديسمبر/2019 - 08:56 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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اختتم المنتخب الأخضر السعودي، اليوم السبت، استعداداته لمواجهة منتخب البحرين غداً الأحد في نهائي كأس الخليج العربي 24؛ حيث أجرى لاعبو الأخضر حصة تدريبية مسائية على ملاعب التدريب بأسباير تحت إشراف هيرفي رينارد.

وقد بدأت حصة تدريب منتخبنا الوطني بتمارين الإحماء بعدها تمرين التمرير في مربعاء، قبل أن يجري تقسيمه على نصف الملعب.

وكان منتخب الأخضر السعودي، قد فاز على نظيره القطري بهدفٍ دون مقابل، في المباراة التي أقيمت مساء الخميس الماضي، على ملعب استاد الجنوب في دور الأربعة من البطولة، وتأهل المنتخب السعودي إلى نهائي بطولة كأس الخليج العربية الـ 24.

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كأس الخليج العربي المنتخب السعودي المنتخب السعودي الخليج العربية

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