المنتخب السعودي يختتم استعداداته لنهائي كأس الخليج العربي 24





اختتم المنتخب الأخضر السعودي، اليوم السبت، استعداداته لمواجهة منتخب البحرين غداً الأحد في نهائي كأس الخليج العربي 24؛ حيث أجرى لاعبو الأخضر حصة تدريبية مسائية على ملاعب التدريب بأسباير تحت إشراف هيرفي رينارد.





وقد بدأت حصة تدريب منتخبنا الوطني بتمارين الإحماء بعدها تمرين التمرير في مربعاء، قبل أن يجري تقسيمه على نصف الملعب.



