كامل الوزير: السكة الحديد بدأت الخروج من الإنعاش لمرحلة الإفاقة (فيديو)



وأشار وزير النقل والمواصلات، إلى أنه منذ 7 شهور بدأ إجراءات سريعة لإعادة تأهيل العامل البشري بالسكة الحديد، موضحًا أنه تم تدريب سائقين في الولايات المتحدة الأمريكية على القطارات الجديدة، ليعلموا باقي السائقين عقب عودتهم من التدريب، وذلك لرفع كفاءة مستوى العنصر البشري في منظومة السكة الحديد.



قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إن الوزارة تسابق الزمن من أجل سكة حديد جديدة ومتطورة بدون حوادث، مضيفًا: "السكة الحديد بدأت الخروج من الإنعاش لمرحلة الإفاقة".وأضاف "الوزير"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن المنظومة لديها مشاكل متراكمة منذ 100 عامًا ولم تحل، مشيًا إلى أنه فور تولي المسئولية جلس مع العاملين بالسكة وأعاد الثقة لهم.