عمدة قرية نجريج يكشف آخر تطورات أزمة معهد محمد صلاح (فيديو)



ونوه إلى أن الكابتن محمد صلاح طلب من الحكومة تحويل المعهد الأزهري إلى مدرسة ابتدائية ولكن الأزهر رفض؛ لأن التبرع بالمبنى والأرض للأزهر الشريف.



ونوه إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، سمح بأن يكون هناك استضافة للمدرسة في المعهد؛ وهو أمر غير مرضي للأهالي بسبب الفترتين، مؤكدا أن المشكلة ما زالت قائمة.



قال ماهر شتية، عمدة قرية نجريج، مسقط رأس اللاعب محمد صلاح، لاعب منتخب مصر وليفربول، إن المعهد الأزهري التابع لنجم المنتخب القومي بدأت الدراسة فيه الأحد الماضي، مشيرا إلى أنه اعتبارا من غدا الأحد من المفترض أن يكون فترتين.وأضاف "شتية"، خلال حواره ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية " dmc"، مساء السبت أن الفترة الصباحية تكون لطلاب المعهد الأزهري بينما الفترة المسائية تكون استضافة لمدرسة نجريج للتعليم الأساسي بسبب تكدس الطلبة، موضحُا أنه سيتم نقل جزء من مدرسة نجريج الابتدائية إلى فترة مسائية بمعهد محمد صلاح الأزهري.وأشار عمدة قرية نجريج إلى أن الأهالي لا يرفضون ذهاب أولادهم إلى المعهد الأزهري ولكن المشكلة أنهم يرفضون الفترة المسائية.