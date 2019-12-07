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«كورة جول NOW» مشاهدة مباراة مان سيتي ومان يونايتد يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة لايف ماتش ديربي مانشستر HD

السبت 07/ديسمبر/2019 - 07:36 م
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بوابة الفجر
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عشاق كرة القدم سيكونوا على موعد مع وجبة كروية ممتعة مساء اليوم السبت، في "ديربي مانشستر" بين مانشستر يونايتد، ومانشستر سيتي على أرضية ملعب الاتحاد معقل السيتيزين، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" بالموسم الحالي 2019 – 2020.

موعد البث المباشر لمباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد KORA LIVE:
تنطلق أحداث "ديربي مانشستر" بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد اليوم السبت 7 – 12 – 2019، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت مدينة ا لقاهرة، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والتاسعة والنصف مساءًا بتوقيت مدينة أبوظبي، حيث تعتبر مباراة اليوم قمة خاصة بين الفريقين في مدينة مانشستر، ويسعي كلا الفريقين لتحقيق الانتصار لاسعاد جماهيره والمضي قدما في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

ترتيب ثنائي مانشستر في جدول ترتيب الدوري الانجليزي YALLA LIVE:
يدخل مانشستر سيت مباراة اليوم وفي جعبته 32 نقطة ويحتل المركز الثالث في جدول ترتيب البريميرليج، جمعها من 10 انتصارات، وتعادلين، و3 هزائم، بينما يتواجد مانشستر يونايتد بالمركز الثامن برصيد 21 نقطة جمعها من 5 انتصارات و6 تعادلات و4 هزائم، بينما يتصدر فريق ليفربول جدول الترتيب برصيد 43 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد KORA STAR:
متابعة بث مباشر مباريات الدوري الإنجليزي على YALLA KORA بدون تقطيع، حيث تذاع مباراة الديربي بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد NOW عبر شاشة بي إن سبورتس HD 2 في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا ،كما يمكنكم متابعة مباراة قمة مانشستر عبر قناة SPORT2 POLSAKA، وidman azerbaycan، وقناة bein sports hd 11 en، كما يمكنكم متابعة بث مباشر لمباراة اليوم عبر روابط البث المتوفرة عبر موقعنا الفجر الرياضي.

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