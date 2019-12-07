الطائف: الصحة تُدشن 600 مبادرة تطوعية خلال يومين لتخفيف آلام محدودي الدخل





أطلقت مديرية الشؤون الصحية بمنطقة الطائف، مساء اليوم السيت، نحو 600 مبادرة تطوعية خلال يومين، شارك فيها أكثر من 8000 فرد، تزامنًا مع "اليوم العالمي للتطوع".





وقد وقف الدكتور صالح بن سعد المونس مدير صحة الطائف، على جهود الفرق الميدانية لعدد كبير من المبادرات التطوعية في الميادين العامة والأسواق في "جوري مول" و"تيرا مول".





وأوضح المتحدث باسم صحة الطائف الدكتور عبدالهادي الربيعي، أنه "بالتزامن مع اليوم العالمي للتطوع، دشنت صحة الطائف أكثر من 600 مبادرة تطوعية متنوعة استهدفت كافة أطياف المجتمع، وتنوعت في أدوارها لتشمل عددًا كبيرًا من الخدمات الصحية، التي استمرت على مدار يومي الجمعة والسبت، داخل المستشفيات والأماكن العامة والمولات التجارية والميادين العامة".





وقال المتحدث باسم صحة الطائف، إن "المبادرات التطوعية شملت حزمة من الخدمات الصحية المتنوعة بين توعية صحية وتعريفية وتنويرية بالعديد من الأمراض والمخاطر الصحية، بجانب تقديم برامج علاجية ودوائية وتعريفية تصحيحية لكثير من السلوكيات المعتادة، وأيضًا تقديم خدمات مخبرية وتشخيصية لكثير من الأمراض بمشاركة كافة مستشفيات صحة الطائف وعدد من مرافق القطاع الصحي الخاص والجمعيات التعاونية والخيرية في سبيل الوصول إلى أكبر شريحة من المجتمع".





وأضاف الربيعي، أن مجمل المبادرات مستمرة حتى نهاية اليوم، وتهدف إلى تحفيز الفرق التطوعية والدفع بهم للوصول إلى كافة شرائح المجتمع ومساعدتهم صحيًّا، ومن ذلك زيارة محدودي الدخل في منازلهم، والتأكد من أوضاعهم الصحية، وتقديم الخدمات اللازمة لتخفيف آلامهم.





كما أكد على أن تلك الفرق حققت نتائج إيجابية لمسها مستفيدو الخدمة، متمنيًا أن تسهم تلك الفعاليات في خلق مزيد من البرامج والمبادرات الخدمية في المجال الصحي لتعزيز مفهوم المساعدة، وتقديم الخدمة الصحية المباشرة للجميع تطوعيًّا في كل وقت ومكان.



