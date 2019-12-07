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صلاح يحصل علي تقييم عالي في مباراة ليفربول و بورنموث (فيديو)

السبت 07/ديسمبر/2019 - 07:34 م
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بوابة الفجر
علي ماهر حلمى
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حصل لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي علي تقييم مرتفع بعد تقديم أداء أكثر من رائع بمباراة فريقه ليفربول أمام نظيره فريق بورنموث والتي جمعت بين الفريقين اليوم السبت ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز علي ملعب نادي بورنموث الدولي
ونشرت شبكة هوسكورد العالمية للإحصاء بعد المباراة بين الفريقين تقييم اللاعبين حيث حصل لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول علي تقييم 8.7 من 10 وهو ثاني أفضل لاعب في المباراة بعد اللاعب الدولي الغيني نابي كيتا لاعب وسط الريدز واستطاع محمد صلاح أن يسجل هدف لفريقه و يصنع آخر في المباراة.

بينما نجح لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح أن يصنع 3 فرص للتسجيل في المباراة أمام فريق بورنموث بالإضافة للتسديد 5 مرات علي ملعب الخصم واستخلاص الكرة ثلاث مرات.

وحقق نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح فوزا كبيرا خارج ارضه أمام نظيره فريق بورنموث بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لاشئ ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " ليستمر الريدز في صدارة ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 46 نقطة بينما توقف رصيد نادي بورنموث عند النقطة السادسة عشر في المركز 15 بجدول ترتيب البطولة الإنجليزية.

ملخص لمسات محمد صلاح أمام بورنموث


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