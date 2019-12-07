روسيا وقسد يبحثان المرحلة الثانية من اتفاق أمن الحدود

ناقش قائد القوات الديمقراطية السورية ذات الغالبية الكردية مظلوم كوباني وقائد القوات المسلحة الروسية في سوريا ألكساندر تشايكو، المرحلة الثانية من الاتفاق بين قوات سوريا الديمقراطية والجيش السوري فيما يتعلق بأمن الحدود في شمال سوريا، حسبما ذكرت وكالة النباء الكوردية "روداو" اليوم السبت.

حيث اتفقت قوات سوريا الديمقراطية وروسيا، على نشر القوات الروسية في أمودا وتيل تمر وعين عيسى خلال اجتماع الأسبوع الماضي في أمودا بالقرب من محافظة الحسكة السورية.

وكشف الوكالة، إن المرحلة الثانية ستشمل وحدات حرس الحدود السورية التي يتم نشرها على طول الحدود من كوباني إلى سيميلكا ، وهما بلدتان على طول الحدود السورية مع تركيا والعراق على التوالي.

وفقًا للاتفاقية، ستنتشر قوات الجيش السوري على طول الحدود مع تركيا في كوباني ومنبج ودربيسية وأمودا وقامشلي ودريك.

ونقلت وكالة "روداو" عن بدران شيا كردي من الإدارة ذات الأغلبية الكردية في شمال سوريا قوله إن حرس الحدود السوري سوف يستخدم القواعد على طول الحدود مع تركيا ، والتي تم إجلاؤها من قبل القوات الأمريكية.

وقال شيا كرد، إن الاتفاق مع الحكومة السورية عبر روسيا لا يتعلق إلا بالشؤون العسكرية.

من جانبها، أبرمت قوات سوريا الديمقراطية أول اتفاق مع الحكومة السورية في أكتوبر بعد أن شنت تركيا توغلًا عسكريًا في المنطقة في 9 أكتوبر.