Advertisements
Advertisements
Advertisements

روسيا وقسد يبحثان المرحلة الثانية من اتفاق أمن الحدود

السبت 07/ديسمبر/2019 - 07:27 م
Advertisements
بوابة الفجر
ترجمة - أحمد ثابت
Advertisements

ناقش قائد القوات الديمقراطية السورية ذات الغالبية الكردية مظلوم كوباني وقائد القوات المسلحة الروسية في سوريا ألكساندر تشايكو، المرحلة الثانية من الاتفاق بين قوات سوريا الديمقراطية والجيش السوري فيما يتعلق بأمن الحدود في شمال سوريا، حسبما ذكرت وكالة النباء الكوردية "روداو" اليوم السبت.

حيث اتفقت قوات سوريا الديمقراطية وروسيا، على نشر القوات الروسية في أمودا وتيل تمر وعين عيسى خلال اجتماع الأسبوع الماضي في أمودا بالقرب من محافظة الحسكة السورية.

وكشف الوكالة، إن المرحلة الثانية ستشمل وحدات حرس الحدود السورية التي يتم نشرها على طول الحدود من كوباني إلى سيميلكا ، وهما بلدتان على طول الحدود السورية مع تركيا والعراق على التوالي.

وفقًا للاتفاقية، ستنتشر قوات الجيش السوري على طول الحدود مع تركيا في كوباني ومنبج ودربيسية وأمودا وقامشلي ودريك.

ونقلت وكالة "روداو" عن بدران شيا كردي من الإدارة ذات الأغلبية الكردية في شمال سوريا قوله إن حرس الحدود السوري سوف يستخدم القواعد على طول الحدود مع تركيا ، والتي تم إجلاؤها من قبل القوات الأمريكية.

وقال شيا كرد، إن الاتفاق مع الحكومة السورية عبر روسيا لا يتعلق إلا بالشؤون العسكرية.

من جانبها، أبرمت قوات سوريا الديمقراطية أول اتفاق مع الحكومة السورية في أكتوبر بعد أن شنت تركيا توغلًا عسكريًا في المنطقة في 9 أكتوبر.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

قسد روسيا المرحلة الثانية اتفاق أمن الحدود

أخبار تهمك

"الشوط الثاني" يلا شووت MATCH TIME مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش ليفربول ق

منذ أقل من ساعتين

«يلا شوت» Manchester مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش مانشستر سيتي

منذ 33 دقيقة

مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر liverpool vs bournemouth live match مباراة ليفربول اليوم Matchweek

منذ حوالي 3 ساعات

«يلا شوت on sport» مشاهدة مباراة الزمالك وأول أغسطس بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف ZAMALEK VS Primeiro de Agosto

الآن

مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر اليوم السبت 6-12-2019 في الدوري الإنجليزي liverpool v bournemouth LIVE

منذ حوالي 4 ساعات

«يلا شوت» TIME LIVEمشاهدة مباراة الزمالك واول اغسطس بث مباشرKORA LIVE كورة جول رابط ماتش الزمالك جودة متعددة اليوم bein

الآن

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي بث مباشر manchester united vs manchester city live match watch online

منذ أقل من ساعتين

8 قنوات مفتوحة الآن تنقل مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد مجانًا.. مشاهدة مباراة السيتي ضد اليونايتد بث مباشر CITY

منذ نصف ساعة

«اونلاين» NOW مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر Liverpool goal كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش ليفربول NOW

منذ حوالي 3 ساعات

«كورة لايف» مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بث مباشر KORA STAR يلا شوت PLUS ديربي مانشستر derby manchester

منذ نصف ساعة

يلا شوت Mohmmed Salah مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة liverpool

منذ ساعتين و 48 دقيقة

12 قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والهلال السوداني مجانًا.. مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر بدون تقطيع ahly beIN

منذ يوم

بي ان سبورت HD مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث time sportبث مباشر مباراة ليفربول وبورنموث رابط يوتيوب يلا شوت الجديد PLUS

منذ حوالي 4 ساعات

« يلا شوت PLUS » مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر YALLA sALAH كورة لايف I7SRY اونلاين beIN ماتش ليفربول NOW

منذ ساعتين و 28 دقيقة

رينيه فايلر يطرد نجم الأهلي من الجزيرة

منذ ساعة و 11 دقيقة

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة الزمالك واول أغسطس بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش الزمالك «هدف شيكابالا»

الآن

موضوعات متعلقة

القوات السورية تدخل البلدة الشمالية الشرقية بعد تعاملها مع القوات الكردية

أردوغان يرحب بالانسحاب الأمريكي من سوريا

قائد كردي: الاتفاق مع دمشق لم ينفذ بعد ويتطلب الانتشار الكامل

رفع العلم السوري على حدود تركيا عند نقطة التفتيش في مدينة عين العرب

موسكو تناقش الاتفاق الروسي التركي مع "قسد"

سوريا تصدر بيانا بشأن انسحاب القوات الكردية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
08:10 م

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة الزمالك واول أغسطس بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش الزمالك «هدف شيكابالا»

«يلا شوت» Manchester مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش مانشستر سيتي

07:10 م

«يلا شوت on sport» مشاهدة مباراة الزمالك وأول أغسطس بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف ZAMALEK VS Primeiro de Agosto

08:20 م

«يلا شوت» TIME LIVEمشاهدة مباراة الزمالك واول اغسطس بث مباشرKORA LIVE كورة جول رابط ماتش الزمالك جودة متعددة اليوم bein

08:26 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر اليوم السبت 6-12-2019 في الدوري الإنجليزي liverpool v bournemouth LIVE

03:39 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status