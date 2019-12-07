شاهد.. أول ظهور للمخرج طارق العريان بعد انفصاله عن أصالة

نشر الفنان أحمد خالد صالح، صورة له برفقة المخرج طارق العريان، على حسابه الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ولاقت الصور تفاعلا لدى جمهورها.





عبر الفنان أحمد خالد صالح، عن حبه للمخرج طارق العريان: "من أهم صناع السينما في مصر شكرًا على كلامك وتشجيعك ليا"، وتفاعل معاها عدد كبير من جمهورها، وتبادل النشطاء التعليقات على الصور.





وتألق "صالح"، في حفل افتتاح مهرجان القاهره السينمائي الدولي وخطف أنظار الحاضرين بشكل كبير فى المسرح الكبير الذى انعقد فيه حفل الافتتاح بدار الأوبرا المصرية.





يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد خالد صالح السينمائية فيلم "شريط6" وتدور أحداث الفيلم حول إطار رومانسي تشويقي، حيث يناقش المواقف والمصاعب التي يمر الشباب من الجيل الجديد في حياتهم اليومية.





وشارك فيه عدد من نجوم الفن منهم أحمد خالد صالح، خالد أنور، محمد الشرنوبي، نانسي صلاح، تارا عماد، خالد انور، وتأليف محمود حمدان وإنتاج فيلم "اوف ايجيبت"وإخراج محمد سلامة.



