Advertisements
Advertisements
Advertisements

شاهد.. أول ظهور للمخرج طارق العريان بعد انفصاله عن أصالة

السبت 07/ديسمبر/2019 - 07:16 م
Advertisements
طارق العريان وأصالة
طارق العريان وأصالة
رباب مصطفى
Advertisements
شاهد.. أول ظهور للمخرج طارق العريان بعد انفصاله عن أصالة
نشر الفنان أحمد خالد صالح، صورة له برفقة المخرج طارق العريان، على حسابه الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ولاقت الصور تفاعلا لدى جمهورها.

عبر الفنان أحمد خالد صالح، عن حبه للمخرج طارق العريان: "من أهم صناع السينما في مصر شكرًا على كلامك وتشجيعك ليا"، وتفاعل معاها عدد كبير من جمهورها، وتبادل النشطاء التعليقات على الصور.

وتألق "صالح"، في حفل افتتاح مهرجان القاهره السينمائي الدولي وخطف أنظار الحاضرين بشكل كبير فى المسرح الكبير الذى انعقد فيه حفل الافتتاح بدار الأوبرا المصرية.

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد خالد صالح السينمائية فيلم "شريط6" وتدور أحداث الفيلم حول إطار رومانسي تشويقي، حيث يناقش المواقف والمصاعب التي يمر الشباب من الجيل الجديد في حياتهم اليومية.

وشارك فيه عدد من نجوم الفن منهم أحمد خالد صالح، خالد أنور، محمد الشرنوبي، نانسي صلاح، تارا عماد، خالد انور، وتأليف محمود حمدان وإنتاج فيلم "اوف ايجيبت"وإخراج محمد سلامة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما خبار الفن الفجر الفني أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم

أخبار تهمك

«يلا شوت» Manchester مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش مانشستر سيتي

منذ 33 دقيقة

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة الزمالك واول أغسطس بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش الزمالك «هدف شيكابالا»

الآن

«يلا شوت on sport» مشاهدة مباراة الزمالك وأول أغسطس بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف ZAMALEK VS Primeiro de Agosto

الآن

8 قنوات مفتوحة الآن تنقل مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد مجانًا.. مشاهدة مباراة السيتي ضد اليونايتد بث مباشر CITY

منذ نصف ساعة

"الشوط الثاني" يلا شووت MATCH TIME مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش ليفربول ق

منذ أقل من ساعتين

«اونلاين» NOW مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر Liverpool goal كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش ليفربول NOW

منذ حوالي 3 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر اليوم السبت 6-12-2019 في الدوري الإنجليزي liverpool v bournemouth LIVE

منذ حوالي 4 ساعات

«كورة لايف» مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بث مباشر KORA STAR يلا شوت PLUS ديربي مانشستر derby manchester

منذ نصف ساعة

بي ان سبورت HD مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث time sportبث مباشر مباراة ليفربول وبورنموث رابط يوتيوب يلا شوت الجديد PLUS

منذ حوالي 4 ساعات

«يلا شوت» TIME LIVEمشاهدة مباراة الزمالك واول اغسطس بث مباشرKORA LIVE كورة جول رابط ماتش الزمالك جودة متعددة اليوم bein

الآن

مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر liverpool vs bournemouth live match مباراة ليفربول اليوم Matchweek

منذ حوالي 3 ساعات

12 قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والهلال السوداني مجانًا.. مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر بدون تقطيع ahly beIN

منذ يوم

رينيه فايلر يطرد نجم الأهلي من الجزيرة

منذ ساعة و 11 دقيقة

يلا شوت Mohmmed Salah مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة liverpool

منذ ساعتين و 48 دقيقة

« يلا شوت PLUS » مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر YALLA sALAH كورة لايف I7SRY اونلاين beIN ماتش ليفربول NOW

منذ ساعتين و 28 دقيقة

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي بث مباشر manchester united vs manchester city live match watch online

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

تفاصيل مشاركة تارا عماد مع خالد الصاوي في "شريط 6"

تارا عماد بديلة روبي في مسرحية "علاء الدين والعفريت"

هكذا داعب خالد الصاوي كلابه داخل المنزل (فيديو)

خالد الصاوي: "كل الناس فاكراني سعيد وأنا في الحزن تملي وحيد"

خالد الصاوي لجمهوره: مش هنحتفل بالمليون متابع على "إنستجرام"

أصالة عن حفلها بمهرجان الموسيقى: "كانت ليلة من أحلى الليالي"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
08:10 م

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة الزمالك واول أغسطس بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش الزمالك «هدف شيكابالا»

«يلا شوت» Manchester مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش مانشستر سيتي

07:10 م

«يلا شوت on sport» مشاهدة مباراة الزمالك وأول أغسطس بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف ZAMALEK VS Primeiro de Agosto

08:20 م

«يلا شوت» TIME LIVEمشاهدة مباراة الزمالك واول اغسطس بث مباشرKORA LIVE كورة جول رابط ماتش الزمالك جودة متعددة اليوم bein

08:26 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر اليوم السبت 6-12-2019 في الدوري الإنجليزي liverpool v bournemouth LIVE

03:39 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status