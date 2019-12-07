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آمنة نصير: إهانة المرأة أمر يرفضه الإسلام

السبت 07/ديسمبر/2019 - 06:41 م
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آمنة نصير
آمنة نصير
كساب أحمد
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قالت الدكتورة آمنة نصير، عضو مجلس النواب، وأستاذ الفلسفة بجامعة الأزهر، إن مجلس النواب ضد إهانة المرأة أو التقليل من شأنها، بدليل وجود كم كبير من السيدات في البرلمان، لافتة إلى أن إهانة المرأة بالعنف والكلمة أو عدم الانفاق عليها، أمور يرفضها الإسلام.

وتابعت "نصير"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، أن إكرام المرأة جزء من أخلاق الرجل، وجزء من مفهوم الرجولة في ثقافتنا الموروثة، ولا يوجد رجل يهين امرأة يعتد به كرجل، معقبة: "الرجولة هي حماية المرأة والانفاق عليها، والإحساس بمسؤولية اتجاهها، سواء كانت هذه المرأة هي الأم أو الأخت أو الزوجة".

وأشارت إلى أن إكرام الأسرة المصرية للبنت، تكريم لإنسانة عزيزة على أبية تذهب إلى بيت زوجها بهذه الأخلاقيات، وعند اخافتها في الأسرة، فلن ينتظر منها مرأة صالحة سواء في بيت الزوجية أو عملها.
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الكلمات المفتاحية

توك شو آمنة نصير أخلاق الإسلام أخبار مصر

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