10 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الزمالك وأول أغسطس اليوم.. مشاهدة مباراة الزمالك ضد أول أغسطس بث مباشر مجانًا ZAMALEK MATCH

يواجه نادي الزمالك بقيادة مدربه الجديد باتريس كارتيرون نظيره فريق اول أغسطس الانجولي اليوم السبت 7 ديسمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ستاد السلام الدولي ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا.





نتائج الجولة الأولى من مجموعة الزمالك :-





وكان الفريق الأبيض قد تعرض لهزيمة قاسية في الجولة الأولى من فريق مازيمبي الكونغولي بنتيحة ثلاثة أهداف مقابل لا شئ، بينما تعادل فريق اول أغسطس الانجولي مع فريق زيسكو الزامبي بنتيجة هدف لكل فريق، وسوف يستضيف على الجانب الآخر فريق زيسكو نظيره فريق مازيمبي الكونغولي.





القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك ضد أول أغسطس :-





- تايم سبورت تنقل مباراة الزمالك على التردد الأرضي





- قناة SRF Zwei HD / التردد، 10971 أفقي / معدل الترميز، 29700 / القمر، Hot Bird.





- قناة Sport 1 Hungary / التردد، 12034 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، THor 2/3.





- قناة Sport 1 Hungary / التردد، 11727 عمودي / معدل الترميز، 28000 / القمر، THor 2/3.





- قناة Ziggo Sport Select HD / التردد، 12129 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Astra 3A.





- قناة Club RTL / التردد، 12722 أفقي / معدل الترميز، 23500 / القمر، Astra 1B 1H 2C.





- قناة Canal + Sport 1 Afrique / التردد، 11785 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Eutelsat Sesat W4.





- قناة ARENA SPORT / التردد، 11512 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر Eutelsat.





- قناة Idman / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 46°E.





- قناة CBC SPORT HD / التردد، 11135 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، AzerSpace 46°E.





- قناة Maiwand TV / التردد، 11885 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر Y1A.





موعد مباراة الزمالك ضد أول أغسطس :-





وسوف تقام المباراة بين فريق الزمالك وفريق اول أغسطس الانجولي في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما سوف تقام في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر مساء اليوم بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة الثامنة مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي.



