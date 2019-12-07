حقيقة مفاوضات الأهلي مع ضحية الزمالك

كشف مصدر بالجهاز الفني لفريق الأهلي حقيقة التفاوض مع الدولي التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن لفريق الزمالك تمهيداً للتعاقد معه في الفترة القادمة.





وترددت أنباء عن تفاوض أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي مع حمدي النقاز في الأيام الماضية من أجل التعاقد معه عقب اعلان اللاعب فسخ عقده مع الزمالك بسبب عدم حصوله على قيمة مستحقاته المالية المتأخرة لمدة 4 شهور.





وقال مصدر بالجهاز الفني لفريق الأهلي في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" أن النادي الأحمر لم يدخل في مفاوضات مع حمدي النقاز على الاطلاق كما تردد، مشيراً إلى أن النقاز خارج حسابات السويسري رينيه فايلر المدير الفني .





وتابع :" الأهلي يمتلك أحمد فتحي ومحمد هاني في الجبهة اليمنى بالإضافة باسم علي الظهير الأيمن المعار إلى نادي الجونة أيضاً ، فكيف نفاوض حمدي النقاز للتعاقد معه في القلعة الحمراء".



