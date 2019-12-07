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بدء رابع الجلسات التحضيرية لمؤتمر الشأن العام بـ"الأهرام"

السبت 07/ديسمبر/2019 - 06:07 م
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جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
ميسون أبو الحسن - تصوير: محمد فتحي
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بدأت منذ قليل رابع الجلسات التحضيرية لمؤتمر الشأن العام، بمؤسسة الأهرام، وذلك بحضور ثلاثة وزراء: "الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربي، الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي".

 

وتتناول الجلسة عدة محاور أساسية، أهمها تحديد مفهوم قضايا الأمن القومي وعلاقته بالشأن العام، وتحديد السمات الرئيسية لمن يتولون الحديث في هذه القضايا الوطنية والسياج القانوني والدستوري، لتنقية المجالات دون المساس بالحريات العامة.

 

وتأتي هذه الندوة في إطار سلسلة من الندوات المتتالية التي تم عقدها ببعض المؤسسات الصحفية القومية، لمناقشة قضايا الشأن العام، وتصدر في نهاية الندوة التوصيات النهائية.

 

يذكر أن الجلسة جاءت بدعوة من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ومشاركة الهيئة الوطنية للصحافة ومؤسسة الأهرام، ويدير الندوة الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، ويحضرها الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة المؤسسة، والكاتب الصحفي علاء ثابت رئيس تحرير الجمهورية، في حضور كوكبة من الوزراء والمثقفين والمفكرين والإعلاميين.

بدء رابع الجلسات التحضيرية لمؤتمر الشأن العام بـ"الأهرام"
بدء رابع الجلسات التحضيرية لمؤتمر الشأن العام بـ"الأهرام"
بدء رابع الجلسات التحضيرية لمؤتمر الشأن العام بـ"الأهرام"
بدء رابع الجلسات التحضيرية لمؤتمر الشأن العام بـ"الأهرام"
بدء رابع الجلسات التحضيرية لمؤتمر الشأن العام بـ"الأهرام"
بدء رابع الجلسات التحضيرية لمؤتمر الشأن العام بـ"الأهرام"
بدء رابع الجلسات التحضيرية لمؤتمر الشأن العام بـ"الأهرام"
بدء رابع الجلسات التحضيرية لمؤتمر الشأن العام بـ"الأهرام"
بدء رابع الجلسات التحضيرية لمؤتمر الشأن العام بـ"الأهرام"
بدء رابع الجلسات التحضيرية لمؤتمر الشأن العام بـ"الأهرام"
بدء رابع الجلسات التحضيرية لمؤتمر الشأن العام بـ"الأهرام"
بدء رابع الجلسات التحضيرية لمؤتمر الشأن العام بـ"الأهرام"
بدء رابع الجلسات التحضيرية لمؤتمر الشأن العام بـ"الأهرام"
بدء رابع الجلسات التحضيرية لمؤتمر الشأن العام بـ"الأهرام"
بدء رابع الجلسات التحضيرية لمؤتمر الشأن العام بـ"الأهرام"
بدء رابع الجلسات التحضيرية لمؤتمر الشأن العام بـ"الأهرام"
بدء رابع الجلسات التحضيرية لمؤتمر الشأن العام بـ"الأهرام"
بدء رابع الجلسات التحضيرية لمؤتمر الشأن العام بـ"الأهرام"
بدء رابع الجلسات التحضيرية لمؤتمر الشأن العام بـ"الأهرام"
بدء رابع الجلسات التحضيرية لمؤتمر الشأن العام بـ"الأهرام"
بدء رابع الجلسات التحضيرية لمؤتمر الشأن العام بـ"الأهرام"
بدء رابع الجلسات التحضيرية لمؤتمر الشأن العام بـ"الأهرام"
بدء رابع الجلسات التحضيرية لمؤتمر الشأن العام بـ"الأهرام"
بدء رابع الجلسات التحضيرية لمؤتمر الشأن العام بـ"الأهرام"
بدء رابع الجلسات التحضيرية لمؤتمر الشأن العام بـ"الأهرام"
بدء رابع الجلسات التحضيرية لمؤتمر الشأن العام بـ"الأهرام"
بدء رابع الجلسات التحضيرية لمؤتمر الشأن العام بـ"الأهرام"
بدء رابع الجلسات التحضيرية لمؤتمر الشأن العام بـ"الأهرام"
بدء رابع الجلسات التحضيرية لمؤتمر الشأن العام بـ"الأهرام"
بدء رابع الجلسات التحضيرية لمؤتمر الشأن العام بـ"الأهرام"
بدء رابع الجلسات التحضيرية لمؤتمر الشأن العام بـ"الأهرام"
بدء رابع الجلسات التحضيرية لمؤتمر الشأن العام بـ"الأهرام"
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الكلمات المفتاحية

وزير الأوقاف مؤسسة الأهرام مؤتمر الشأن العام عبدالمحسن سلامة الفجر

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