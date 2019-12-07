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مقتل 19 مدنياً في غارات شنتها طائرات روسية وسورية على إدلب

السبت 07/ديسمبر/2019 - 05:55 م
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بوابة الفجر
الفجر
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قتل 19 مدنياً سوريا، مساء اليوم السبت، في غارات شنتها طائرات روسية وسورية في محافظة إدلب السورية، حسبما أفادت شبكة "24 لايف".

ويذكر أن أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن أربعة مدنيين، بينهم طفل، قتلوا في غارات جوية نفذتها طائرات حربية روسية صباح اليوم (السبت) على مناطق في بلدة البارة بالقطاع الجنوبي من ريف محافظة إدلب في شمال سوريا.

وقال المرصد الذي يتخذ من لندن مقرا له، إن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة. وأضاف أن طائرات روسية استهدفت إلى جانب مواقع في بلدة البارة أخرى في قرية الرفة شرق معرة النعمان، فيما تناوبت مروحيات تابعة لقوات النظام على استهداف بلدة كفرنبل ببراميل متفجرة.

ولفت المرصد إلى أن القصف الجوي أعقب هدوءاً ساد المنطقة منذ منتصف الليل، فيما تشهد محاور في ريف إدلب الجنوبي الشرقي، ومحور كبانة في جبل الأكراد، اشتباكات بالقذائف والرشاشات الثقيلة، بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جانب، وفصائل المعارضة السورية.
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الكلمات المفتاحية

مقتل غارات سوريا روسية إدلب 19 مدنيا

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