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أمل مبدي: منح الرئيس السيسي وسام الرياضة للاعبين رسالة مهمة للأشخاص ذوي الإعاقة

السبت 07/ديسمبر/2019 - 05:57 م
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تكريم الرئيس السيسي للرياضيين
تكريم الرئيس السيسي للرياضيين
الفجر الرياضي
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وجهت المهندسة أمل مبدي رئيس الاتحاد المصري، الشكر لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، لحرصه علي تكريم لاعبي المنتحبات الوطنية، بعد الإنجاز الذي حققوه في بطولة العالم الأخيرة باستراليا، والتي شاركت فيها مصر للمرة الأولي في تاريخها، ومنحهم وسام الرياضة من الطبقة الأولي والثانية.

 

وقالت مبدي إن منح اللاعبين وسام الرياضة، هو رسالة في غاية الأهمية لكل الأشخاص ذوي الإعاقة، أن الدولة ممثلة في رئيس الجمهورية تكرم أصحاب الإنجاز والمتميزين، وتقدر هذه الشريحة الهامة في المجتمع، والتي ظلت لعقود طي النسيان، إلي أن أعاد الرئيس السيسي الروح لها وأعطاهم الأمل في الحياة الكريمة.

 

وكان الاتحاد المصري قد شارك في بطولة العالم للاعاقات الفكرية باستراليا في الفترة من ١٢ إلي ١٩ أكتوبر الماضي، وهي أكبر حدث رياضي عالمي تنافسي متعدد الرياضات للاعبين ذوي الإعاقات الذهنية حول العالم، حيث ضمت البعثة المصرية ٢٠ لاعب ضمن منتخبات السباحة وألعاب القوي وتنس الطاولة والتنس الأرضي، وحققت ١٤ ميدالية متنوعة بواقع (٦ ذهب، ٤ فضة، ٤ برونز).

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الكلمات المفتاحية

رياضة امل مبدي الرئيس السيسي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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