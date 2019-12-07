Advertisements
Advertisements
Advertisements

خالد الجندي: "الغل" أكثر مرض يصيب المتدينين (فيديو)

السبت 07/ديسمبر/2019 - 05:56 م
Advertisements
الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي
رقية جمال
Advertisements
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن المتدينين يروا الصحابة أنهم إخوانهم في الله، والله سبحانه وتعالى يقول: " رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ"، وهم إخوانا من المهاجرين والأنصار، وهذا في نوع من المنافسة في الأخوة في الله، وفي طاعة الله، والمسابقة في الوقوف بين يدي الله.

وأضاف "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم السبت، أن أكثر مرض ممكن أن يُصيب المتدين هو الغل؛ لأنه لا أحد يحب أحد أفضل منه باستثناء أبناءه، فكل إنسان يريد أن يكون هو المتقدم الأفضل.

ومن الجدير بالذكر أن الشيخ خالد الجندي - عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، قال في تصريحات سابقة، إن الإسلام ليس فيه رجال دين، وإنما فيه علماء دين دورهم توضيح الأمور للناس، ويتركوا لكل إنسان أن يختار ما يشاء ويقلد من أجاز، وفقًا لما جاء في قول الله سبحانه وتعالى: {لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلا تَكْتُمُونَهُ}.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

توك شو الشيخ خالد الجندي أخبار مصر

أخبار تهمك

«يلا شوت» TIME LIVE مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول جودة متعددة اليوم bein

منذ ساعة الا ربع

8 قنوات مفتوحة الآن تنقل مباراة ليفربول وبورنموث مجانًا.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد بورنموث بث مباشر liverpool salah

منذ ساعة

«يلا شوت» liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول محمد صلاح mo salah

منذ ساعة و نصف

«يلا شوت بي ان سبورت المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH ليفربول اليوم YALLA

منذ حوالي 22 ساعة

12 قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والهلال السوداني مجانًا.. مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر بدون تقطيع ahly beIN

منذ يوم

بي ان سبورت HD مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث time sportبث مباشر مباراة ليفربول وبورنموث رابط يوتيوب يلا شوت الجديد PLUS

منذ ساعتين و 18 دقيقة

«اونلاين» NOW مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر Liverpool goal كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش ليفربول NOW

منذ أقل من ساعتين

مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر اليوم السبت 6-12-2019 في الدوري الإنجليزي liverpool v bournemouth LIVE

منذ ساعتين و 34 دقيقة

يلا شوت Mohmmed Salah مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة liverpool

منذ ساعة و 18 دقيقة

"يوتيوب" beIN PLUS مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة KORA STAR رابط مباراة ليفربول اليوم NOW

منذ أقل من ساعة

«كورة لايف» مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بث مباشر KORA STAR يلا شوت PLUS ديربي مانشستر derby manchester

الآن

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش ليفربول «هدف محمد صلاح»

منذ ساعة و 11 دقيقة

« يلا شوت PLUS » مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر YALLA sALAH كورة لايف I7SRY اونلاين beIN ماتش ليفربول NOW

منذ أقل من ساعة

"بث مباشر Kora" مباراة ليفربول وبورنموث بدون تقطيع مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث مباشرة كورة اون لاين | كورة لايف

منذ ساعتين و 26 دقيقة

مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر liverpool vs bournemouth live match مباراة ليفربول اليوم Matchweek

منذ ساعة و 28 دقيقة

«يلا شوت on sport» مشاهدة مباراة الزمالك وأول أغسطس بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف ZAMALEK VS Primeiro de Agosto

الآن

موضوعات متعلقة

خالد الجندي: "هذه الابتلاءات والامتحانات لن تخلو منها أمة"

خالد الجندي يكشف عن الجانب الديني في حياة الفنان عزت أبو عوف (فيديو)

خالد الجندي: لا يوجد في الإسلام رجال دين (فيديو)

في المولد النبوي.. خالد الجندي: الله أعطى بعض صفاته للرسول الكريم

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
05:02 م

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش ليفربول «هدف محمد صلاح»

«يلا شوت» liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول محمد صلاح mo salah

04:43 م

«يلا شوت on sport» مشاهدة مباراة الزمالك وأول أغسطس بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف ZAMALEK VS Primeiro de Agosto

08:20 م

«يلا شوت» TIME LIVE مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول جودة متعددة اليوم bein

05:26 م

8 قنوات مفتوحة الآن تنقل مباراة ليفربول وبورنموث مجانًا.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد بورنموث بث مباشر liverpool salah

05:11 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status