خالد الجندي: "الغل" أكثر مرض يصيب المتدينين (فيديو)

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن المتدينين يروا الصحابة أنهم إخوانهم في الله، والله سبحانه وتعالى يقول: " رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ"، وهم إخوانا من المهاجرين والأنصار، وهذا في نوع من المنافسة في الأخوة في الله، وفي طاعة الله، والمسابقة في الوقوف بين يدي الله.



وأضاف "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم السبت، أن أكثر مرض ممكن أن يُصيب المتدين هو الغل؛ لأنه لا أحد يحب أحد أفضل منه باستثناء أبناءه، فكل إنسان يريد أن يكون هو المتقدم الأفضل.



ومن الجدير بالذكر أن الشيخ خالد الجندي - عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، قال في تصريحات سابقة، إن الإسلام ليس فيه رجال دين، وإنما فيه علماء دين دورهم توضيح الأمور للناس، ويتركوا لكل إنسان أن يختار ما يشاء ويقلد من أجاز، وفقًا لما جاء في قول الله سبحانه وتعالى: {لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلا تَكْتُمُونَهُ}.

