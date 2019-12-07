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منى فاروق تغازل جمهورها من جديد بأحدث ظهور لها

السبت 07/ديسمبر/2019 - 05:43 م
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منى فاروق
منى فاروق
رباب مصطفى
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نشرت الفنانة منى فاروق، صورة لها برفقة صديقها، على حسابها الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ولاقت الصور تفاعلا لدى جمهورها.

وعلقت "فاروق" على الصورة قائلة: "مبروك مستر دبي"، وتفاعل معاها عدد كبير من جمهورها، وتبادل النشطاء التعليقات على الصور.

حيث ظهرت منى فاروق مرتدية فستان كحلي في أبيض، بدون أكمام، فتحة ساق طويلة، واعتمدت تسريحة شعر منسدل على كتفيها، ميكب هادئ وبسيط يتناسب معها.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة منى فاروق الدرامية هي مشاركتها في بطولة مسلسل "رحيم" كما شارك عدد من نجوم الفن منهم، ياسر جلال، حسن حسني، محمد رياض، دنيا، نور، طارق عبد العزيز، إخراج محمد سلامة، تأليف محمد إسماعيل أمين.
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