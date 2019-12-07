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مطران الروم الكاثوليك يترأس القداس الالهي من كاتدرائية القيامة بالظاهر

السبت 07/ديسمبر/2019 - 05:47 م
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بوابة الفجر
حازم رفعت
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ترأس المطران جورج بكر، مطران الروم الكاثوليك في مصر والسودان، أمس صلاة القداس الإلهي؛ احتفالًا بسيامة أربعة شمامسة جدد، كما احتفل أيضًا بتواجد رفات القديسة تريزا الطفل يسوع، وذلك بكاتدرائية القيامة للروم الكاثوليك بالظاهر.


شارك في صلاة الذبيحة الإلهية الأب فريد عطا راعي الكاتدرائية، والأب يوسف (نبيل أشعياء) الراعي المساعد بكنيسة العذراء الطاهرة للروم الكاثوليك بمصر الجديدة، والأب باتريك الكرملي الرئيس الإقليمي للرهبنة الكرملية في مصر، والأب سليم الكرملي، والأب عبود الكرملي، والأب جوزيف الكرملي، بالإضافة إلى الأخ شربل الكرملي، والأخ روماني، والأخ جوزيف.

حضر أيضًا سيادة المطران كريكور أغسطينوس مطران الأرمن الكاثوليك، والخور أسقف فيليب نجم.
وألقي سيادة المطران جورج بكر كلمة العظة والتي أكد فيها أن الرفات لم تأتي لتزور الأهرام فقط، بل أتت لزيارة كل بيت وكل قلب، مضيفًا أن الرفات المقدس قد تركت أثرًا كبير، وأثناء كلمة العظة أهدي الأب باتريك الكرملي الكاتدرائية هدية تذكارية تحوي جزء من رفات القديسة تريزا ووالديها.

وأقيم تطواف احتفالي خارج الكنيسة بمشاركة كشافة وادي النيل (المجموعة السابعة).
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الكلمات المفتاحية

مطران كاتدرائية القيامة شمامسة الروم الكاثوليك

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