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أردوغان يقدم اتفاقية الحدود البحرية مع ليبيا إلى الأمم المتحدة

السبت 07/ديسمبر/2019 - 05:46 م
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بوابة الفجر
ترجمة - أحمد ثابت
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صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت، إنه وقع المذكرة الخاصة بالمناطق البحرية مع طرابلس، وسيتم إرسال الوثيقة إلى الأمم المتحدة للتسجيل.

في وقت سابق من اليوم، نشرت الجريدة الرسمية لتركيا المذكرة التي تم التصديق عليها بالفعل من قبل برلمان البلاد.

كما بثت قناة ان تي في التركية بيان أردوغان "وقعت تركيا وليبيا مذكرة بشأن ترسيم المناطق البحرية. أقرها برلماننا. ولقد وقعت عليها والآن سترسل الوثيقة الى الامم المتحدة".

ففي 27 نوفمبر، وقعت تركيا والحكومة الليبية المعترف بها دوليًا ومقرها طرابلس على مذكرة تعيين حدود بحرية جديدة تمر عبر منطقة في البحر الأبيض المتوسط ​​تدعي اليونان وقبرص أنها ملكهما. سيسمح الاتفاق اتركيا باستخدام المجال الجوي الليبي ودخول المياه الإقليمية دون إذن من السلطات المحلية.

في وقد سابق، أعربت كل من مصر واليونان وقبرص والبرلمان المتمركز في شرق ليبيا عن اعتراضها على الاتفاق. وقد أعلنت اليونان السفيرة الليبية لدي أثينا ميزا جوزلال "شخصيه غير مرغوب فيها".

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الكلمات المفتاحية

ليبيا الامم المتحدة اردوعان اتفاقية الحدود البحرية

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