رانيا يوسف تغازل جمهورها بفستان مفتوح الصدر

نشرت الفنانة رانيا يوسف، مجموعة صور لها، على حسابها الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ولاقت الصور تفاعلًا لدى جمهورها.





وعلقت "يوسف"، على الصور التي قامت بنشرها قائلة: "انت تعيش مرة واحدة فقط، ولكن إذا فعلتها بشكل صحيح، مرة واحدة تكفي".





وظهرت رانيا يوسف في الصور وهي مرتدية، فستان مشجر ذات ألوان كثيرة، بدون أكمام، بفتحة ساق طويلة، مكشوف الصدر، واعتمدت على تسريحة شعر جذابة ومتألقة، وميكب هادئ وبسيط يتناسب مع فستانها.





يذكر أن تألقت الفنانة رانيا يوسف، خلال ظهورها في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بإطلالة متميزة خطفت بها الأنظار على السجادة الحمراء في الحفل حيث ارتدت فستانا طويلا، وذا أكمام طويلة وشفافة باللون البيج، مليئ بالفصوص اللامعة.





واعتمدت على تسريحة شعر جذابة ووضعت ميكب رائع يتناسب مع إطلالتها الجذابة.



