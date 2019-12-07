"نوكيا" تطلق هاتف جديد في فئة الهواتف الاقتصادية بالسوق المصري









كشفت اليوم شركة HMD العالمية، المطورة لأجهزة هواتف نوكيا، عن الهاتف نوكيا 2.3 بخصائص الكاميرا المزدوجة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والقادر على إلتقاط أفضل الصور.













ويحظى نوكيا 2.3 كذلك بشاشة عرض كبيرة الحجم وفائقة الوضوح قياس +6.2 بوصة، وبطارية قادرة على مواصلة العمل ليومين كاملين، وإمكانيات ترفيه رائعة.









والهاتف نوكيا 2.3 جاهز للتشغيل بنظام أندرويد 10، وفضلاً عن ذلك يستفيد الهاتف من تحديثات الحماية الشهرية المضمونة لمدة ثلاثة أعوام، وتحديثات نظام التشغيل لمدة عامين، بما يضمن تطور أداء هذا الهاتف الذكي بمرور الوقت.









يضم الهاتف نوكيا 2.3 كاميرا مزدوجة، مع خاصية "اللقطات الموصى بها"، وهي خاصية جديدة من هواتف نوكيا، لمساعدة المستخدم على اختيار أفضل الصور الملتقطة.









وبفضل ما يشتمل عليه الهاتف نوكيا 2.3 من زر مخصص لمساعد جوجل ، يمكن للمستخدمين توفير وقت ثمين، حيث يمكنهم عبر الأوامر الصوتية الاطلاع على الفعاليات المقبلة على مدخلات التقويم، ومواعيد وسائل المواصلات، وغيرها من المعلومات المفيدة، كما يظهر نوكيا 2.3 بخاصية التعرف البيومتري على الوجوه، بما يسمح بفتح الهاتف في طرفة عين.









وقال جوهو سارفيكاس، مدير المنتجات في HMD العالمية: "حظيت الهواتف من عائلة نوكيا 2 بإعجاب وتقدير المستهلكين حول العالم. ويمثل الهاتف نوكيا 2.3 خطوة مهمة في سبيل الإيفاء بوعودنا للمستهلكين بمنحهم تجارب استخدام رائعة تدوم لوقت طويل – وهو ما ينعكس في قدرة المستخدمين على الاستفادة من الترقية المجانية لنظام التشغيل لمدة عامين، والحصول على تحديثات الحماية لمدة عامين حتى لهواتف الفئة السعرية الأدنى.









وتابع: "وعلاوة على ذلك، ما يتوفر لهذه العائلة من الهواتف من إمكانيات الذكاء الاصطناعي الرائدة في القطاع، وشاشة العرض الضخمة، وبطاريتنا التي نفخر بها والقادرة على مواصلة العمل ليومين كاملين، وهي العوامل التي تجعلم من الهاتف نوكيا 2.3 الرفيق المثالي لأولئك الذين يعتمدون على هواتفهم الذكية باعتبارها الأجهزة ذات الأولوية لديهم".







