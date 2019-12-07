إيفرتون ضد تشيلسي 1/3 في الدوري الإنجليزي | ملخص وأهداف المباراة (فيديو)





ملخص مباراة إيفرتون ضد تشيلسي 1/3 في الدوري الإنجليزي





تمكن فريق إيفرتون من تحقيق فوزًا كبيرًا على ضيفه تشيلسي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت بينهم مساء اليوم السبت، على ملعب " جوديسون بارك" معقل التوفيز، في إطار منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" 2020/2019.





ملخص مباراة إيفرتون ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي

سجل البرازيلي ريتشارلسون الهدف الأول لإفرتون في الدقيقة 5 بداية اللقاء، وأضاف دومينيك كالفيرت ليوين الهدف الثاني في الدقيقة 49، وأحرز ماتيو كوفاسيتش هدف تشيلسي في الدقيقة 52، واختتم ليوين بالهدف الثالث في شباك البلوز في الدقيقة 84، لينتهي اللقاء بنتيجة 1/3 للتوفيز.





وبهذه النتيجة، رفع إيفرتون رصيده إلى النقطة 17 في المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد تشيلسي عند النقطة 29 في المركز الرابع، وتعد هذه الهزيمة الرابعة على التوالي للبلوز.





وبدأت مباراة إيفرتون ضد تشيلسي بالتشكيل التالي:-





وجاء تشكيل تشيلسي كالتالي:

حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا .

خط الدفاع: ريس جيمس - أندرياس كريستنسن - كورت زوما - سيزار أزبيليكويتا.

خط الوسط: نجولو كانتي - ماتيو كوفاسيتش - ميسون ماونت - ويليان - كريستيان بوليسيتش.

خط الهجوم: تامي أبراهام.

أما تشكيل إيفرتون فجاء كالتالي:

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.

خط الدفاع: جبريل سيديبي - لوكاس دينييه - راجنار سيجاردسون - مويس كين.

خط الوسط: ماسون هولجات - ثيو والكوت - مورجان شنايدرلين - كيلفيرت لوين.

خط الهجوم: ريتشارليسون – أليكس إووبي.



شاهد.. ملخص وأهداف مباراة إيفرتون ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي:-