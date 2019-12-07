العميد أمين العقيلي: الحوثيون مستمرون في زرع الألغام.. وهذا موعد خلو اليمن من "سم الحوثي"(حوار)

كشف مدير البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام باليمن العميد ركن "أمين صالح العقيلي" عن أكثر المحافظات اليمنية والمديريات تأثراً بالألغام.

وأوضح في حواره لــ "الفجر" ، الأسباب التي دفعت مليشيات الحوثي الإيرانية لزراعة الألغام.





كما تحدث عن طيبعة الألغام المزروعة من قبل المليشيات وأنواعها.

وإليكم نص الحوار:-





◄ ما هي أكثر المحافظات اليمنية تأثراً بالألغام.. وأكثر المناطق تحديداً؟

تأثرت جميع المديريات التي وصل إليها الإنقلاب المشؤوم، كمحافظة عدن وتعز، كما أن الساحل الغربي بشكل عام تأثر سواء في مديريات تعز أو الحديدة أو المُدريات الجنوبية، كما الألغام طالت محافظات الضالع وأبين وشبوة ومأرب والجوف والتي تأثروا تأثراً كبيرً بالألغام.





وتأثرت المديريات بمحافظة تعز والتي تصل عددها لـ "23" مديرية تأثر منها 18، كما تأثرت محافظة لحج.

◄حدثني عن جهدك الخارجي لإظهار مشكلة الألغام وحجم المساعدات المقدمة





إن الجهود التي يقوم بها البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام، جهود طيبة، وتهدف إلى استمرارية العمل في عملية نزع الألغام، كما شاركنا في أكثر من ست مؤتمرات دولية في عامين، والتي تهدف في استمرارية الدعم للبرنامج ، واظهار حجم المشكلة أمام الرأي العالمي والمنظمات والدول الشقيقة والصديقة.

وتم عرض المشكلة التي يتعرض لها المدنيين، وأنواع الألغام التي تعرض لها المدنيين من قبل مليشيا الحوثي.

كما أن المساعدات كانت تعطي للمركز التنفيذي للتعامل مع الألغام، وبعد مشكلة 2011 تعرض وما تلاها تعرض المركز التنفيذي في تغير كثير في آلية عمل الإدارة وأصبح الدعم يعطي للمشروع الانمائي للأمم المتحدة الذي يدعم المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.

إن هناك دول عديدة تدعم البرنامج من خلال المشروع الانمائي ومنها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومنظمات انسانية عديدة.





◄ ما هو الهدف من عملية تدمير الألغام والذخائر غير المنفجرة؟

في البرنامج الوطني في التعامل مع الألغام، وضعت توقيع اليمن على اتفاقية أوتوا عام 98 وأصبحت اليمن هي البلد رقم 38 في التوقيع على اتفاقية حظر الألغام الفردية.

كما أنه يحق لليمن بناءاً على الاتفاقية أن تطلب مساعدات من الدول والمنظمات بخصوص الألغام ونزعها والتخلص منها، موضحاً بأن مسألة التدمير هو حفاظأ على السلم الاجتماعي ولا تسخدم مرة أخرى، وتعد الذخائر الغير منفجرة الأكثر خطورة وتدميرها هو شىء حتمي لا مفر منه.

إن عملية تدمير الألغام تم تدميرها من خلال مادة تي إن تي،من قبل فرق متخصصة كما أن هناك طرق حديثه أصبحت موجودة في العالم، والحصول على مادة جديدة لتقوم بعملية حرق دون التفجير.

◄ ما هي الصعوبات التي تواجه عمل برنامج نزع الألغام باليمن؟

الصعوبات كثيرة جداً وأصعبها هي وجود كمية كبيرة من الألغام التي زرعها مليشيات الحوثي، حيث زرعت الألغام من قبل المليشيات بطرق عشوائية وطرق بدائية، واحترافية.

هناك صعوبات أيضا تواجهنا في المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام، والامكانيات في أجهزة الكشف ونقص في سيارات الإسعاف، مؤكداً أن من الصعوبات التي نواجهها هي الحالة الاقتصادية التي تعاني منها البلد بشكل عام.

◄ من يقف وراء زرع الألغام ودعم مليشيات الحوثي؟





إن الحوثيين بعد الانقلاب في عام 2014 قاموا بزرع الألغام في جميع المناطق التي وصلوا إليها ودارت بينهم وبين الجيش الوطني في جميع المحافظات، فالمناطق التي زرعت من 2014 حتي اليوم مليشيا الحوثي هم المسؤولون عنها، كما أن القوانين تجرم استعمال الألغام وخاصة في اليمن بعد توقيع اتفاقية اوتاوا والتي تعد جرائم حرب.

◄من يدعم مليشيا الحوثي في زراعة الألغام؟

تم ادخال ألغام لمليشيات الحوثي عبر داعميها إيران وحزب الله.

◄ ما هي الأسباب التي دفعت الحوثي للتوسع في زراعة الألغام؟





إن مليشيات الحوثي قامت بزرع الألغام في مساحات واسعة جداً لتعويض النقص العددي لهم من المقاتلين، وتغطية الجبهات، حيث تم اكتشاف ألغام حوثية تم زراعتها داخل المدارس.

◄ متي يتم إعلان اليمن رسميا منطقة خالية من الألغام؟

تم المصادقة والإقرار على الفترة التي تقدم بها المركز التنفيذي للبرنامج الوطني للتعامل مع الألغام، وعلى الخطة التي قدمناها اليمن تقوم بعملية مسح لكل المناطق الملغومة، في جميع المحافظات والمديريات،لمعرفة المساحة المتأثرة لتقسيم هذه المناطق على مناطق عالية التأثير ومتوسطه ومنخفضة، على ضوء هذه الخطة خلال الثلاث سنوات، بعدها يتم خطة كبيرة تهدف على ضوء المعلومات من عمليات المسح ويتوقع عملية النزع والتطهير سوف تطول في اليمن بسبب زرع مليشيات الحوثي بطرق عشوائية، تم نزع أكثر من 650 ألف لغم وقذيفة لم تنفجر ومخلفات حرب، فالحوثي ما زال يزرع الألغام حتى هذه اللحظة فالتنمية في البلاد متوقف كليا على نزع الألغام التي زرعتها مليشيات الحوثي.

◄ما هي النتائج الايجابية لتوقيع اليمن اتفاقية حظر الألغام وهل هذا اثر علي العمليات الحربية؟

إن توقيع اليمن على اتفاقية حظر الألغام عام 98 يحق للجمهورية اليمنية أن تطلب الدعم من الدول والمنظمات المناحة والإنسانية لمساعدتها في تدمير المخزون ونزع الألغام، كما أن كارثة الألغام التي أصابت محافظة صعده بسبب الحروب الستة، والانقلاب في عام 2014 هي الكارثة الكبري.





◄ ما تأثير الألغام على العمليات الحربية؟





تأثير الألغام على العمليات الحربية كبير جداً بسبب زراعتها بمساحات واسعة، وزرعت بطرق مبتكره ،حيث تعمل تحت الأشعة الحمراء، وهناك ألغام تعمل الريموت كنترول حيث لها دور معثر ، موكداً بأن الجيش الوطني له القدرة على التعامل معها.





◄ماذا عن خطة التمديد الخاصة ببرنامج نزع الألغام؟

تقدمنا بثلاث خطط للتنفيذ الأولى عام 2009 حتي 2015 ، أما الخطة الثانية كانت من عام 2014 حتي 2020 شهر أبريل.

إن خطة التنفيذ الثالثة كان لي الشرف بالعمل فيها وتقديمها وممثلا عنها عن البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام، وممثلا عن الحكومة اليمنية للمؤتمر الرابع للمراجعة لاتفاقية أوتوا بأسلو، هذه الخطة تعتمد على تمديد الدعم لليمن من قبل المشروع الإنمائي للامم المتحدة والمنظمات الإنسانية.

◄يمكن تقديم منتجي وصانعي ومستوردي الالغام للمحاكم المحلية والدولية؟





بالنسبة في هذا المجال أتحدث عن المكتب التنفيذي للتعامل مع الألغام، بأن المعني بهذا الشأن هي الحكومة الشرعية، كما أننا برنامج انساني علينا عملية نزع وتطهير الأرض من الألغام، وابعاد المخاطر عن المدنيين، وندعوا من إلى من تسبب في زراعة الألغام الكف عن زراعتها ونطالب بتزويدنا بخرائط واحداثيات لتطهير الأرض من الألغام.

◄ ماذا عن مشروع مسام؟





إن مشروع مسام جاء باليمن بعد اتفاق بين الحكومة اليمنية والمملكة العربية السعودية، تم على هذا الإتفاق على أن تدعم المملكة العربية السعودية، عن طريق مركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية والإغاثية، مشروع مسام لنزع الألغام باليمن.

هذا البرنامج باشر بالشراكه مع البرنامج الوطني لنزع الألغام بالتعامل مع الألغام عمله على الأرض والذي بدأ في 2018 ، بدعم مباشر وادارة مشتركة ومدربين من المملكة العربية السعودية ومدربين أجانب لتدريب الفرق التي تعمل في هذا البرنامج، وتم نشر هذه الفرق في جميع المحافظات التي تأثرت بالألغام، ابتداءاً من محافظة الجوف، ومديرية كتاف صعدة، والدريهمي بالحديدة.

ونشكر أشقائنا بالمملكة العربية السعودية والتي كانت لها دور كبير في نزع الألغام، حيث تم أكثر من 100 ألف لغم فردي، وآليات، وعبوات ناسفة تم نزعها ومخلفات وصواريخ.

◄ما هي طيبعة الألغام المزروعة وأنواعها؟

إن الألغام المزروعة بشكل عام تنقسم إلى قسمين، ألغام مضادة للأفراد وألغام مضاد للأليات أو الدبابة والتي يطلق عليها بالمصطلح العسكري، كما أن الألغام التي زرعت في اليمن هي مضادة للأليات، ومنها ما صنع خارجيا ومنها ما صنع داخلياً على يد مليشيات الحوثي عدة أنواع من الألغام.

إن الألغام الفردية والتي كانت اليمن قد أعلنت عن خلو وتدمير المخزون في عام 2007، ولكن ظهور الألغام بصورة كبيرة مرة أخرى يدل على أنه تم استيرادها من قبل الداعمين لمليشيات الحوثي.





وتم زراعة المليشيات للألغام في جميع المحافظات التي وصل إليها الانقلاب وتم زراعتها بالطرق العشوائية وتم زرعتها في المدارس والجامعات والمنشئات العامة والخاصة، وفي المناطق الرزاعة والطرقات الجبلية والرملية والترابية.

◄ ما هي رسالتك للحكومة الشرعية ؟

نشكر حكومتنا على ما بذلته من جهد معنا ودعم البرنامج، إلى جانب المركز التنفيذ للتعامل مع الألغام رغم الصعوبات التي تنفذها، وأطالب الحكومة بالوقوف أكثر بجانبنا وبجانب الجرحى، ونحن مستمرون في هذا البرنامج الانساني لنزع جميع الألغام باليمن.