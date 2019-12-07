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عاجل.. التموين: تعلن الموعد النهائي لاستبعاد الموطنين من منظومة الدعم

السبت 07/ديسمبر/2019 - 04:50 م
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بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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كشفت وزارة التموين، اليوم السبت، أنها ستعلن عن الأعداد النهائية للموطنون المستبعدين من منظومة الدعم الأسبوع المقبل.

 

 

وقالت وزارة  التموين في بيانًا لها، أنها سوف تعلن القائمة النهائية للموطنين المستبعدين من منظومة الدعم النهائية عقب الأنتهاء من غلق بابا التظلمات  يوم 15 ديسمبر القادم للموطنون الذين تم  حذفهم سابقا.

 

 

وكانت وزارة التموين أعلنت اسبتعاد  نحو 5 ملاين بطاقة تموينة يمتلكها نحو 20 مليون مواطن  في ضواء إعادة هيكلة الدعم ووصله لمستحقينه، قبل أن تعيد نحو 1.8 مليون مواطن للمنظومة بعد تقدمهم بتظلمات على استبعادهم.

 

أسباب الاستبعاد من منظومة التموين :

ووضعت وزارة التموين عدد من المحددات لحذف الموطنون الغير مستحقون للدعم من ضمنها  أن يبلغ   إجمال  المصروفات مدرسية لأحد أبنائه بـ30 ألف جنيه أو أكثر، أو من يبلغ متوسط المصروفات المدرسية لأكثر من طفل 20 ألف جنيه، ومالكي الحيازات الزراعية التي تقدر بـ10 أفدنة فأكثر، إضافة إلى من يسدد ضرائب 100 ألف جنيه فأكثر، وأصحاب شركات رأس مالها 10 ملايين جنيه فأكثر، ومالكي أكثر من سيارة موديل 2011 فأحدث، ومن يمتلك سيارة موديل 2014 فأحدث.

 

طرق تقديم التظلمات للمستبعدين من  منظومة الدعم :

 

وأ أوضحت وزارة التموين أنها يمكن تقديم تظلمات للموطنون المستبعدون من منظومة الدعم عن طريق مكاتب التموين  التى ستقوم بأرسالها إلى  إلى المحافظات التى تسلمها لوزارة التموين  لمراجعتها  لمراجعة التظلمات وفحصها مع مركز المعلومات والنظم بوزارة الإنتاج الحربي، وفي حالة عدم الرد على صاحب التظلم خلال 15 يوما يتم إعادته إلى منظومة دعم السلع.

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