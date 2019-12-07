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بومبيو يكشف عن تقارير جديدة حول هجمات عنيفة على المتظاهرين بالعراق

السبت 07/ديسمبر/2019 - 04:15 م
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مايك بومبيو
مايك بومبيو
وكالات
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كشف وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، عن تقارير جديدة عن هجمات عنيفة على المتظاهرين في العراق.

يذكر أن ساحة الخلاني وجسر السنك وسط بغداد شهدا مساء أمس إطلاق رصاص حي من قبل مجهولين على المتظاهرين، فيما أعلنت وزارة الداخلية فتح تحقيق بالحادث الذي أدى إلى مقتل وإصابة العشرات.

ووصفت السفارة الأمريكية في بغداد، السبت، الأحداث بأنها "مروعة ومرعبة"، داعية إلى محاسبة مرتكبي هذه الهجمات.

وقالت السفارة، في بيان، إن "أعمال العنف الوحشية التي وقعت الليلة الماضية ضد المتظاهرين العزل كانت مروعة ومرعبة.. ويجب أن يكون للمتظاهرين السلميين الحق في التعبير عن آرائهم دون التعرض لخطر الأذى، وعلى الحكومة العراقية واجب حمايتهم".

وطالبت السفارة الحكومة بـ"اتخاذ خطوات إضافية لحماية المتظاهرين ومحاسبة مرتكبي هجمات الليلة الماضية".

ومنذ انطلاق الاحتجاجات في الأول من أكتوبر، قتل 440 شخصاً، معظمهم من المتظاهرين، وأصيب نحو 20 ألفاً بجروح، وفقاً لتعداد وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر طبية وأخرى من الشرطة.

وتأتي هذه التطورات وسط أحداث دموية تشهدها ساحات التظاهر، تفاقمت خلال الأيام الأخيرة منذ أن أحرق محتجون القنصلية الإيرانية في مدينة النجف جنوبي العراق؛ رفضا لتواصل الدعم الإيراني للحكومة العراقية والمليشيات الموالية لها في قتل وقمع المتظاهرين.

ويطالب المتظاهرون في العراق بإصلاح النظام السياسي وتغيير كامل لطبقتهم الحاكمة التي يعدونها فاسدة ووقف النفوذ الإيراني ببلادهم.

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الكلمات المفتاحية

هجمات عنيفة مايك بومبيو جسر السنك تقارير العراق التظاهرات

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