الثلاثاء.. افتتاح معرض لـ "النماذج المصغرة" بالهناجر يفتتح

بمركز الهناجر للفنون، التابع لقطاع شؤون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، معرض للنماذج المصغرة، فى السادسة والنصف من مساء يوم الثلاثاء ١٠ ديسمبر بقاعة آدم حنين بالمركز، ويستمر حتى ١٥ ديسمبر الجارى، تحت إشراف الفنان محمد دسوقى مدير المركز.



المعرض ينظمه ويشارك فيه أكثر من ٣٥ فنانا، من المهتمين بهواية تصنيع النماذج المصغرة، عن التراث الإسلامي والقبطي ونماذج عن الحياة الفرعونية القديمة ولشخصيات مشهورة ونماذج لسفن شراعية وغيرها، وكلها نماذج تنفذ يدويا وبخامات من الخشب والمعدن والصلصال والبلاستك وأعواد الكبريت والخردة.



وعن هذا النوع من الفن، يقول المهندس حسين القيسى، أحد المشاركين والمنظمين للمعرض، إن ما يميز هذه الهواية أنها تحتاج وقت كبير لإنجاز النموذج، وهذا يعلم الفرد الصبر والدقة، كما تزيد من معرفته للتاريخ، لأن الفنان لابد أن يكون مطلع علي الخلفية التاريخية والفنية للنموذج الذى ينفذه، والحمد لله استطاعت المجموعة لمدة ثلاث سنوات متتالية المشاركة فى معرض دولي للهواية بفرنسا، وحصلنا علي جوائز عن أعمالنا بهذه المعارض، وكتبت عنا الصحافة الفرنسية كأول فريق مصري في هذه الهواية.



وأضاف القيسى، أنه بالتعاون مع إدارة المعارض العسكرية، قمنا بتنفيذ وإهداء نموذجين عن ملحمة حرب أكتوبر وتم وضعهما بالقاعة الرئيسية للبانوراما، كما نفذنا نموذج عن اللقطة الأخيرة فى فيلم الممر، إلى جانب تكوين مجموعة من الأطفال المهتمين بالهواية ستعرض أعمالهم في ركن خاص بالمعرض.