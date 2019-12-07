برودة وأمطار.. حالة الطقس غداً الأحد 8/12/2019 ودرجات الحرارة المتوقعة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غداً الأحد 8/12/2019، طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتنخفض درجات الحرارة ليلاً، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، مع سقوط أمطار على السواحل الشمالية للبلاد، وعلى الوجه البحري.





شبورة مائية وأمطار





وقالت الهيئة في بيانها: " تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحاً على بعض المناطق في شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح تكون أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على شواطئ البحر المتوسط ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك".





وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غداً الأحد:-





القاهرة: العظمى 22 درجة، الصغرى 16.





الإسكندرية: 22 والصغرى 17.





مرسى مطروح: العظمى 21 والصغرى 17.





سوهاج: العظمى 24 والصغرى 13.





وقنا: 24 درجة والصغرى 13.





أسوان: العظمى 25 درجة والصغرى 14.





وإليكم بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدً الأحد في مصر وبعض المدن العربية:-







