Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاجل.. النجم الساحلي يتقدم بهدف على بلاتينيوم (فيديو)

السبت 07/ديسمبر/2019 - 03:25 م
Advertisements
كريم العريبي
كريم العريبي
الفجر الرياضي
Advertisements
تقدم نادي النجم الساحلي التونسي بهدف خارج أرضه على نظيره بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي خلال المباراة المقامة بينهما في الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

وسجل هدف النجم الساحلي كريم العريبي في الدقيقة 23 من عمر اللقاء الذي انطلق في الساعة الثالثة عصر اليوم.

وتضم مجموعة الأهلي المصري أندية النجم الساحلي بقيادة كارلوس جاريدو وبلاتينيوم ستارز والهلال السوداني.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

هدف النجم الساحلي مجموعة الاهلي دوري أبطال أفريقيا النجم الساحلي وبلاتينيوم النجم الساحلي

أخبار تهمك

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة ريال مدريد وإسبانيول بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الريال اليوم YALLA REAL

منذ ساعتين و 7 دقيقة

رضا عبد العال يهاجم نجم الأهلي: "كفاية هجص"

منذ حوالي 5 ساعات

«اونلاين» NOW مشاهدة مباراة ريال مدريد وإسبانيول بث مباشر AHLY goal كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش ريال مدريد NOW

منذ حوالي 19 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر اليوم السبت 6-12-2019 في الدوري الإنجليزي liverpool v bournemouth LIVE

منذ 12 دقيقة

12 قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والهلال السوداني مجانًا.. مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر بدون تقطيع ahly beIN

منذ يوم

يلا شوت رابط بي ان سبورت مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر YALLAKORA رابط ماتش الاهلي بدون تقطيع oN

منذ حوالي 18 ساعة

مشاهدة مباراة الاهلي والهلال بث مباشر| AHLY VS AlHilal Omdurman live match caf champions league

منذ حوالي 19 ساعة

«كورة لايف» مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بث مباشر KORA STAR يلا شوت PLUS ديربي مانشستر derby manchester

الآن

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر YALLAKORA يلا شوت الجديد رابط ماتش الاهلي «هدف رمضان صبحي»

منذ حوالي 19 ساعة

رابط ’’يلا شوت’’ مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر Liverpool goal كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش ليفربول NO

الآن

«يلا شوت بي ان سبورت المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH ليفربول اليوم YALLA

منذ حوالي 19 ساعة

رابط «قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة الزمالك واول أغسطس بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY نتيجة ماتش الزمالك LIVE

الآن

بي ان سبورت HD مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث time sportبث مباشر مباراة ليفربول وبورنموث رابط يوتيوب يلا شوت الجديد PLUS

الآن

5 قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة الاهلي والهلال تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي والهلال في بطولة افريقيا

منذ حوالي 19 ساعة

«يلا شوت on sport» مشاهدة مباراة الزمالك وأول أغسطس بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف ZAMALEK VS Primeiro de Agosto

الآن

مشاهدة مباراة ريال مدريد وإسبانيول بث مباشر real madrid vs espanyol live بدون تقطيع يلا شووت ريال مدريد مجانًا League

منذ ساعتين و 27 دقيقة

موضوعات متعلقة

عاجل - تعرف على مواعيد مباريات الأهلي بدوري المجموعات لأبطال إفريقيا

موعد مباراة الهلال وبلاتينيوم اليوم في دوري أبطال أفريقيا.. مشاهدة مباراة الهلال بث مباشر (مجموعة الأهلي)

رسميا.. تغيير حكم مباراة الأهلي والهلال في دوري أبطال إفريقيا

لينك بي ان سبورت مشاهدة مباراه الاهلي والهلال السوداني بث مباشر اونلاين time sport رابط ماتش الاهلي on sport

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا Ahly champions league

موعد مباراة النجم الساحلي وبلاتينيوم اليوم في دوري أبطال إفريقيا| مشاهدة مباراة النجم ضد بلاتينيوم بث مباشر etoile du sa

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
08:20 م

«يلا شوت on sport» مشاهدة مباراة الزمالك وأول أغسطس بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف ZAMALEK VS Primeiro de Agosto

«كورة لايف» مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بث مباشر KORA STAR يلا شوت PLUS ديربي مانشستر derby manchester

06:30 م

«اونلاين» NOW مشاهدة مباراة ريال مدريد وإسبانيول بث مباشر AHLY goal كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش ريال مدريد NOW

08:48 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر اليوم السبت 6-12-2019 في الدوري الإنجليزي liverpool v bournemouth LIVE

03:39 م

بي ان سبورت HD مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث time sportبث مباشر مباراة ليفربول وبورنموث رابط يوتيوب يلا شوت الجديد PLUS

03:55 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status