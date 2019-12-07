عاجل.. النجم الساحلي يتقدم بهدف على بلاتينيوم (فيديو)





وسجل هدف النجم الساحلي كريم العريبي في الدقيقة 23 من عمر اللقاء الذي انطلق في الساعة الثالثة عصر اليوم.





وتضم مجموعة الأهلي المصري أندية النجم الساحلي بقيادة كارلوس جاريدو وبلاتينيوم ستارز والهلال السوداني.





تقدم نادي النجم الساحلي التونسي بهدف خارج أرضه على نظيره بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي خلال المباراة المقامة بينهما في الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.