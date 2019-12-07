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عروض كارفور اليوم السبت 7 ديسمبر 2019 وموعد لانتهائها

السبت 07/ديسمبر/2019 - 03:30 م
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عروض كارفور
عروض كارفور
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عروض كارفور مصر اليوم 
تقدم فروع كارفور  العديد من العروض والخصومات خلال الفترة الحالية على عدد كبير من المنتجات التى تهم المواطن المصري وتنتشر عروضها وخصوماتها في كافة فروعها المنتشرة على مستوى الجمهورية، وتعتبر هذه العروض خصومات البلاك فرايدي التى استمرت من منتصف شهر نوفمبر حتى بداية شهر ديسمبر الجارى ومن المقرر أن تستمر هذه العروض حتى يوم 15 ديسمبر الجارى ونستعرض فيما يلي كتالوح عروض كارفور في مصر وجاءت على النحو التالي:

عروض كارفور اليوم السبت 7 ديسمبر 2019 وموعد لانتهائها
عروض كارفور اليوم السبت 7 ديسمبر 2019 وموعد لانتهائها
عروض كارفور اليوم السبت 7 ديسمبر 2019 وموعد لانتهائها
عروض كارفور اليوم السبت 7 ديسمبر 2019 وموعد لانتهائها
عروض كارفور اليوم السبت 7 ديسمبر 2019 وموعد لانتهائها
عروض كارفور اليوم السبت 7 ديسمبر 2019 وموعد لانتهائها
عروض كارفور اليوم السبت 7 ديسمبر 2019 وموعد لانتهائها
عروض كارفور اليوم السبت 7 ديسمبر 2019 وموعد لانتهائها
عروض كارفور اليوم السبت 7 ديسمبر 2019 وموعد لانتهائها
عروض كارفور اليوم السبت 7 ديسمبر 2019 وموعد لانتهائها
عروض كارفور اليوم السبت 7 ديسمبر 2019 وموعد لانتهائها
عروض كارفور اليوم السبت 7 ديسمبر 2019 وموعد لانتهائها
عروض كارفور اليوم السبت 7 ديسمبر 2019 وموعد لانتهائها

عروض كارفور 
 تستمر عروض كارفور في مصر حتى منتصف شهر ديسمبر الجارى وتتضمن الكثير من السلع الغذائية التى تحظى باهتمام الكثير من المستهلكين ومنها اللحم بالوزن والدواجن ساديا بالإضافة الى عروض البرجر والدواجن المجمدة من انواع كوكى والمراعي وحلوانى وغيرها ، فضلا عن عروض منتجات الألبان التى شملا الجبن الرومى والجبن الفيتا والجبن الشيدر بانواع مختلفة،  أما عن الاجهزة الكهربائية فتضمنت عروض كارفور الجديدة خصومات كبيرة على تلفزيونات سامسونج وال جى وتورنيدو فضلا عن الهواتف المحمولة من انهواع انفينكس وسامسونج وشاومى وغيرها، ومن أهم الخصومات التى يطرحها كارفور خلال الوقت الحالى جاءت على المعلبات والاغذية المحفوظة المعلبات مثل التونة والكومبت والمشروم والذرة الحلوة وغيرها ووسائل التسلية والحلوى مثل الشيكولاته والبسكويت والحلوى المتنوعة، ليس ذلك وحسب وإنما شملت العروض المنظفات وادوات العناية الشخصية.



عروض كارفور اليوم السبت 7 ديسمبر 2019 وموعد لانتهائها
عروض كارفور اليوم السبت 7 ديسمبر 2019 وموعد لانتهائها
عروض كارفور اليوم السبت 7 ديسمبر 2019 وموعد لانتهائها
عروض كارفور اليوم السبت 7 ديسمبر 2019 وموعد لانتهائها
عروض كارفور اليوم السبت 7 ديسمبر 2019 وموعد لانتهائها
عروض كارفور اليوم السبت 7 ديسمبر 2019 وموعد لانتهائها
عروض كارفور اليوم السبت 7 ديسمبر 2019 وموعد لانتهائها
عروض كارفور اليوم السبت 7 ديسمبر 2019 وموعد لانتهائها
عروض كارفور اليوم السبت 7 ديسمبر 2019 وموعد لانتهائها
عروض كارفور اليوم السبت 7 ديسمبر 2019 وموعد لانتهائها
عروض كارفور اليوم السبت 7 ديسمبر 2019 وموعد لانتهائها
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