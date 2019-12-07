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هندسة الإسكندرية تنظم الملتقى الأول لصناعة الغزل والنسيج (صور)

السبت 07/ديسمبر/2019 - 03:28 م
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بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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نظمت كلية الهندسة جامعة الإسكندرية بالتعاون مع الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، تحت رعاية وزارة قطاع الأعمال، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المنتدى الأول لصناعة الغزل والنسيج تحت عنوان "مستقبل صناعة الغزل والنسيج 2030 والتحديات المتوقعة" وذلك بمقر الكلية.

أكد الدكتور سعيد علام، عميد كلية الهندسة جامعة الإسكندرية، ان الكلية تسعى دوما لتحقيق رؤية مصر الاستراتيجية 2030 للتنمية المستدامة، مشيرا إلى أن صناعة الغزل والنسيج تعد من اهم الصناعات الاستراتيجية بمصر.

وأكد أن الكلية تضم القسم الأول لهندسة الغزل والنسيج بالشرق الاوسط والجامعات المصرية، وذلك إيمانًا من الكلية بأهمية هذه الصناعة والتخصصات المختلفة التي تستوعبها والمجالات الجديدة التي تخدمها، ولفت علام ان الكلية تحتضن جميع المهتمين بهذا المجال لمساندة الدولة في تحقيق رؤية 2030 والعمل على رصد المشكلات التي تواجه الصناعة وإيجاد حلول لها بغية النهوض بالصناعة ومواجهة كافة التحديات المتوقعة.

فيما أكد الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج وممثلا عن وزير قطاع الأعمال، أن كلية الهندسة ساهمت بشكل كبير في تطوير صناعة الغزل والنسيج خاصة انها كانت كلية سباقة في مصر والشرق الاوسط في إنشاء قسم للغزل والنسيج والذي ساهم في تخريج كوادر بشرية رائدة، أصبحوا فيما بعد رؤساء لمجالس أكبر الشركات المحلية والعالمية.

وأكد أن القيادة السياسية تهتم بإحياء صناعة الغزل والنسيج التي واجهت عدة مشاكل خلال الفترة السابقة، وأكد أنه سيتم إنشاء أول وأكبر مصنع لصناعة الغزل والنسيج، مشيرًا إلى أنه يتم تجهيز البنية التحتية لبنائه بهدف زيادة القيمة المضافة للقطن وزيادة الصادرات، وعودة مصر مرة أخرى على الخريطة العالمية في هذه الصناعة، فضلا عن تطوير وإعادة هيكلة مصانع الغزل والنسيج في مصر التي لم تمتد إليها يد التطوير منذ أربعون عامًا، ولفت ان خطة التطوير ستتكلف 21 مليار جنيه لمضاعفة الانتاج المحلي المصري، ولفت ان تدريب العنصر البشري فقط سيكلف 700 مليون جنيه، بالإضافة إلى توفير أحدث الماكينات والمعدات المستخدمة في الصناعة.

وأشارت الدكتور عفاف العوفي، رئيس قسم الغزل والنسيج بالكلية، إلى أن هذا المنتدى جاء بالتعاون مع كبرى الشركات المصرية والعالمية العاملة في مجال صناعة الغزل والنسيج، واضافت ان المنتدى يهدف الى جمع كافة خبراء الصناعة والأكاديميين والباحثين لتبادل الخبرات ومناقشة مشاكل الصناعة والعمل على ايجاد حلول واقعية لها على المدى القريب والبعيد.
هندسة الإسكندرية تنظم الملتقى الأول لصناعة الغزل والنسيج (صور)
هندسة الإسكندرية تنظم الملتقى الأول لصناعة الغزل والنسيج (صور)
هندسة الإسكندرية تنظم الملتقى الأول لصناعة الغزل والنسيج (صور)
هندسة الإسكندرية تنظم الملتقى الأول لصناعة الغزل والنسيج (صور)
هندسة الإسكندرية تنظم الملتقى الأول لصناعة الغزل والنسيج (صور)
هندسة الإسكندرية تنظم الملتقى الأول لصناعة الغزل والنسيج (صور)
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