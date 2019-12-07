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سامح عاشور: من يتطاول على المحامين "هنقطع إيده بالقانون"

السبت 07/ديسمبر/2019 - 03:20 م
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سامح عاشور، نقيب المحامين
سامح عاشور، نقيب المحامين
العدد الورقي - شيماء عبدالغني
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قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إن النقابة لن تدخل فى معارك وهمية، أشعل فتيلها البعض للفت الأنظار، بهدف المزايدات الانتخابية، مستغلين فى ذلك مواقع التواصل الاجتماعى.

وأكد نقيب المحامين، خلال اللقاء الذى عقده مع عدد من شباب المهنة، أن تيار المعارضة، يتعمد التقليل من الإنجازات التى يحققها مجلس النقابة، ودائمًا ما ينتقدها من أجل الانتقاد فقط، موضحًا فى الوقت ذاته أن تدشين أكاديمية تعبر عن المحامى سيكون الإنجاز المقبل، الذى تطمح النقابة إلى تحقيقه خلال الأيام المقبلة.

وحذر عاشور، من اللجوء للعنف ومحاصرة المكاتب، فى حال نشوب أزمات بين المحامين والشرطة أو النيابة، خلال ممارستهم لعملهم: «اللى هيتطاول على المحامين هنقطع إيده بالقانون». وفيما يتعلق بتنظيم جداول النقابة، أوضح نقيب المحامين أنها ستكون متوازنة مع سوق العمل، بالإضافة إلى مراعاة تصحيح ما تم من أخطاء، والتى لا تتعدى نسبة الـ10%، وكذلك مراجعة ما تم من تنقية خلال الفترة المقبلة، لتحقيق الضمان الكامل لصالح المحامين: «مش هنسيب حد يضحك على نقابة المحامين».

وتابع: رسخت تجربة تمويل مكاتب المحامين بقروض صورة ذهنية خاطئة عنا، إذ وصلت القروض إلى 300 مليون جنيه، لم يسدد منها سوى 100 مليون فقط، وتعثر البعض فى سداد الباقى، وسنحاسب المخطئين، كما أن هدفنا من التنقية هو تحسين الصورة الذهنية للمحامى، وخلق ثقة كاملة بينه وبين موكله، علاوة على كافة الجهات التى يتعامل معها.

وعن معهد المحاماة، أكد عاشور أنه أصبح ضرورة، لأن كليات الحقوق تعلم الطالب الجانب النظرى فقط، بينما يعمل المعهد على تأهيل الخريج، ليكون على علم بفن المرافعة وكيفية التعامل مع وكيل النيابة والقاضى، وتطبيق ما درسه بالكلية بشكل عملى أكثر، ما يقدم نموذجا متكاملا عن محامى مؤهل وقادر على ممارسة المحاماة بشكل يليق بالمهنة. ولفت عاشور إلى أن البعض يحاول إقحام النقابة فى خلافات ومشاكل شخصية، لدرجة أن كل من لديه مشكلة، حتى لو كانت بعيدة عن العمل النقابى، يتصور أنها تحتاج لوقوف مؤسسى، ما يمثل عبئا على النقابة، كما يحاول البعض استغلال ذلك انتخابياً، لتهويل الأحداث عن طريق الـ«سوشيال ميديا».

واستنكر نقيب المحامين ممارسات معارضيه: «بقينا نتعاير بإنجازاتنا»، مستشهداً فى ذلك بما تم من إنجازات، فيما يخص «القيمة المضافة»، مؤكداً أن نقابة المحامين هى النقابة الوحيدة التى تم استثناؤها من تطبيق الـ10% ضريبة الدخل، وتم إلغاء قرار وزير المالية خلال 4 أيام فقط، وصدر قرار جديد لصالح المحامين، ورغم ذلك هوجمنا من قبل المعارضة لأجل الاعتراض فقط.

وأضاف: قانون المحاماة وفر للمحامين حصانات غير مسبوقة، فالمحامى هو الشخص الوحيد غير المسموح بالقبض عليه، حتى فى حالة التلبس، مشدداً على ضرورة أن يكون المحامى على وعى بحقوقه وواجباته وحسن التصرف، إذ لا يعقل أن يكون هو موكل بالدفاع عن حقوق الآخرين ولا يدرك كيفية اقتناص حقوقه بحسن تصرفه، ومن غير المعقول أن تقحم النقابة فى كل أزمة مهما كانت بسيطة أو شخصية تحدث مع كل محام.
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