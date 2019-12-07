عمرو محمود ياسين يطالب محبيه بالدعاء لأحد أبطال حكاية "مايطلبه المستمعون"

طالب الفنان عمرو محمود ياسين بالدعاء بفنان شاب ظهر معه في" نصيبي وقسمتك ٣"،وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



حيث نشر صورة لمحمد، وعلق الصورة قائلاً :" ياسين محمد شاب صغير من أبطال محاربة مرض السرطان، شارك معايا في حكاية ما يطلبه المستمعون، بكرة عنده عملية،ارجوكم تدعوا له بالشفاء"، وانهالت عليه التعليقات بالدعاء له بالشفاء العاجل.





يُشار أنَّ، مسلسل "نصيبي وقسمتك" احتوي المسلسل على تسع حكايات عُرضت على مدار خمس حلقات، واشتملت كل حدوتة على مخرج جديد وأبطال جُدد.



أبطال مسلسل" نصيبي وقسمتك ٣ "



ومن حكايات" نصيبي وقسمتك3" "اتفضل فى الصالون"، "براد شاى"، "اكدب عليا شوية"، "مين طفي النور"، "ع الهادي يا زبادي"، "كله بالحب"، " حبيبي من تخون"، "ما تيجى يا مليجي"، "ما يطلبه المستمعون".





تفاصيل مسلسل ونحب ليه"



والجدير بالذكر أنَّ عمرو أعلن منذ أيام قليلة عن تحضير مسلسل جديد يخوض به السباق الرمضاني من خلال حسابه على موقع "فيسبوك"، حيث كتب منشور قال فيه :"و نحب تاني ليه !، رمضان2020 ان شاء الله، مع النجمه ياسمين عبد العزيز ، إخراج مصطفى فكرى، و تأليفى،

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