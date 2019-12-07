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وزير الخارجية الإسرائيلي: مستعدون لقصف إيران

السبت 07/ديسمبر/2019 - 03:01 م
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وزير الخارجية الإسرائيلي
وزير الخارجية الإسرائيلي
وكالات
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نقلت صحيفة "كوريير ديلا سيرا" الإيطالية، عن وزير الخارجية اٌلإسرائيلي يسرائيل كاتسن قوله إن تل أبيب ستكون مستعدة لقصف إيران لوقف إمكانياتها المتعلقة بالأسلحة النووية.

 

وطرحت الصحيفة الإيطالية، سؤالًا على وزير خارجية الاحتلال "هل قصف إيران خياراً تدرسه "إسرائيل"؟" فيما رد كاتس "نعم، إنه خيار، لن نسمح لإيران بإنتاج أسلحة نووية أو الحصول عليها، إذا كان التحرك العسكري هو السبيل المحتمل لوقف ذلك، فإننا سوف نسلكه".

 

ووجه كاتس، انتقادًا لعدد من الدولا الأوروبية بسبب عدم دعم النهج المتشدد الذي تتبناه الولايات المتحدة، تحت قيادة الرئيس دونالد ترامب، الذي انسحب من الاتفاق النووي عام2015.

 

وقال كاتس: "طالما أن الإيرانيين يخدعون أنفسهم للاعتقاد أن لديهم دعم من جانب أوروبا، سيكون الأمر أكثر صعوبة بالنسبة لهم للاعتراف بالهزيمة".

 

وجاء ذلك خلال مقابلة أجرتها الصحيفة الإيطالية مع الوزير الإسرائيلي على هامش مؤتمر حوار البحر المتوسط للسياسة الخارجية في روما.

 

وقال كاتس في كلمتها أمام المؤتمر أمس إنه "حان الوقت" للدول الغربية والعربية أن "تشكل ائتلافاً يردع إيران ويطلب منها وقف برامجها النووية".

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الكلمات المفتاحية

وزير الخارجية الإسرائيلي قصف إيران اسرائيل

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