أحمد عواض يرد على منى قماح في بيان رسمي من الهيئة خلال الساعات المقبلة

تواصل "الفجر الفني" ، مع الدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، للرد على الجدل الذي اثير خلال الساعات الماضية حول، اقالة منى قماح، من منصب رئيس قصر كفر الدوار، بعد يومين من توليها بسبب النقاب.









وامتنع "عواض"، على الرد، مؤكدًا على أن الهيئة العامة لقصور الثقافة، في صدد إصدار بيان للرد على اتهامات "قماح"، بأنها تعرضت لاتهاض، بسبب ارتدائها للنقاب.









ويشار إلى أن منى قماح نظمت عددا من معارض الفنون وظهرت على أكمل وجه، لافتة إلى أنها باقية حتى الآن في منصبها ولم يتم فصلها، ولكنها فوجئت بمنشور على الصفحة الرسمية بفرع ثقافة البحيرة بتعيين زميلة لها في نفس المنصب.