مسؤول صيني لبومبيو: علي الولايات المتحدة التوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية للصين

صرح كبير الدبلوماسيين الصينيين يانغ جيه تشي لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبو في مكالمة هاتفية اليوم السبت، بأنه يتعين على الولايات المتحدة التوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية للصين، وفقا لتقرير بثه التلفزيون الحكومي.



وقال يانغ، مستشهدًا بتمرير قانون سياسة حقوق الإنسان في اليوغور لعام 2019 وقانون حقوق الإنسان والديمقراطية في هونغ كونغ لعام 2019، إن الولايات المتحدة انتهكت بشكل خطير العلاقات الدولية، وحث واشنطن على "تصحيح أخطائها" و"التوقف فورًا عن التدخل في الشؤون الداخلية للصين ".



كما أقر مجلس النواب الأمريكي تشريعا يوم الثلاثاء الماضي، يطالب فيه برد أقوى على معاملة بكين للأقلية المسلمة اليوغور.



وقال خبراء ونشطاء الأمم المتحدة، إن الصين قد احتجزت مليون من اليوغور في معسكرات الاعتقال الجماعي في شينجيانغ، وهي منطقة في أقصى غرب الصين.



وقالت الصين، إن المعسكرات جزء من حملة لمكافحة الإرهاب وتوفر التدريب المهني، ينكر أي سوء معاملة من اليوغور.



كما جاء قانون الأويغور في أعقاب تشريع أمريكي وقعه الرئيس دونالد ترامب مؤخرًا، بهدف حماية حقوق الإنسان في هونغ كونغ وسط حملة على الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية.



وما بدأ كمظاهرات ضد مشروع قانون تم سحبه الآن، يسمح بتسليم المجرمين من هونج كونج إلى الصين القارية، تحول إلى دعوات لمزيد من الحريات الديمقراطية وما يقرب من ستة أشهر من الاحتجاجات العنيفة في بعض الأحيان في هونغ كونغ.



كما أدانت بكين الاضطرابات وألقت باللوم على التدخل الأجنبي.



وقال يانغ، إن المسؤولين الأمريكيين أدلوا مرارا بتصريحات تشوه وتهاجم النظام السياسي الصيني والسياسات الداخلية والخارجية، وتتدخل في الشؤون الداخلية للصين.



وتابع: "الصين تعرب عن معارضتها القوية وتدينها بشدة".