Advertisements
Advertisements
Advertisements

مسؤول صيني لبومبيو: علي الولايات المتحدة التوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية للصين

السبت 07/ديسمبر/2019 - 02:44 م
Advertisements
بوابة الفجر
ترجمة - منة الشريف
Advertisements
صرح كبير الدبلوماسيين الصينيين يانغ جيه تشي لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبو في مكالمة هاتفية اليوم السبت، بأنه يتعين على الولايات المتحدة التوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية للصين، وفقا لتقرير بثه التلفزيون الحكومي.

وقال يانغ، مستشهدًا بتمرير قانون سياسة حقوق الإنسان في اليوغور لعام 2019 وقانون حقوق الإنسان والديمقراطية في هونغ كونغ لعام 2019، إن الولايات المتحدة انتهكت بشكل خطير العلاقات الدولية، وحث واشنطن على "تصحيح أخطائها" و"التوقف فورًا عن التدخل في الشؤون الداخلية للصين ".

كما أقر مجلس النواب الأمريكي تشريعا يوم الثلاثاء الماضي، يطالب فيه برد أقوى على معاملة بكين للأقلية المسلمة اليوغور.

وقال خبراء ونشطاء الأمم المتحدة، إن الصين قد احتجزت مليون من اليوغور في معسكرات الاعتقال الجماعي في شينجيانغ، وهي منطقة في أقصى غرب الصين.

وقالت الصين، إن المعسكرات جزء من حملة لمكافحة الإرهاب وتوفر التدريب المهني، ينكر أي سوء معاملة من اليوغور.

كما جاء قانون الأويغور في أعقاب تشريع أمريكي وقعه الرئيس دونالد ترامب مؤخرًا، بهدف حماية حقوق الإنسان في هونغ كونغ وسط حملة على الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية.

وما بدأ كمظاهرات ضد مشروع قانون تم سحبه الآن، يسمح بتسليم المجرمين من هونج كونج إلى الصين القارية، تحول إلى دعوات لمزيد من الحريات الديمقراطية وما يقرب من ستة أشهر من الاحتجاجات العنيفة في بعض الأحيان في هونغ كونغ.

كما أدانت بكين الاضطرابات وألقت باللوم على التدخل الأجنبي.

وقال يانغ، إن المسؤولين الأمريكيين أدلوا مرارا بتصريحات تشوه وتهاجم النظام السياسي الصيني والسياسات الداخلية والخارجية، وتتدخل في الشؤون الداخلية للصين.

وتابع: "الصين تعرب عن معارضتها القوية وتدينها بشدة".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

هونج كونج مايك بومبو حقوق الإنسان اليوغور الولايات المتحدة القانون الدولي الصين

أخبار تهمك

«كورة لايف» مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بث مباشر KORA STAR يلا شوت PLUS ديربي مانشستر derby manchester

الآن

رابط ’’يلا شوت’’ مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر AHLY goal كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش الأهلي NO

منذ حوالي 21 ساعة

«يلا شوت بي ان سبورت المفتوحة» مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الاهلي اليوم YALLA AHLY

منذ حوالي 19 ساعة

مشاهدة مباراة ريال مدريد وإسبانيول بث مباشر real madrid vs espanyol live بدون تقطيع يلا شووت ريال مدريد مجانًا League

منذ أقل من ساعتين

مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر اليوم السبت 6-12-2019 في الدوري الإنجليزي liverpool v bournemouth LIVE

الآن

5 قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة الاهلي والهلال تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي والهلال في بطولة افريقيا

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. الأهلي يعاقب أحمد فتحي وربيعة

منذ ساعتين و 17 دقيقة

12 قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والهلال السوداني مجانًا.. مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر بدون تقطيع ahly beIN

منذ حوالي 22 ساعة

يلا شوت رابط بي ان سبورت مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر YALLAKORA رابط ماتش الاهلي بدون تقطيع oN

منذ حوالي 18 ساعة

مشاهدة مباراة الاهلي والهلال بث مباشر| AHLY VS AlHilal Omdurman live match caf champions league

منذ حوالي 18 ساعة

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر YALLAKORA يلا شوت الجديد رابط ماتش الاهلي «هدف رمضان صبحي»

منذ حوالي 18 ساعة

«اونلاين» NOW مشاهدة مباراة ريال مدريد وإسبانيول بث مباشر AHLY goal كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش ريال مدريد NOW

منذ حوالي 18 ساعة

رابط «قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة الزمالك واول أغسطس بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY نتيجة ماتش الزمالك LIVE

الآن

«يلا شوت on sport» مشاهدة مباراة الزمالك وأول أغسطس بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف ZAMALEK VS Primeiro de Agosto

الآن

رضا عبد العال يهاجم نجم الأهلي: "كفاية هجص"

منذ حوالي 4 ساعات

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة ريال مدريد وإسبانيول بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الريال اليوم YALLA REAL

منذ ساعة و 25 دقيقة

موضوعات متعلقة

احتجاجات طلابية بهونج كونج مع تزايد المخاوف الاقتصادية

بومبيو: معاملة الصين "للمسلمين" انتهاك هائل لحقوق الإنسان

الصين تطالب بوقف التدخل الأمريكي في هونج كونج

تضامنا مع محتجي هونج كونج.. أمريكا تريد رؤية الديمقراطية بالاحتجاجات

الصين تحذر واشنطن من الانتقام ردا علي تشريعات هونج كونج

الآلاف بهونج كونج يشيدون بترامب مع اقتراب المزيد من الاحتجاجات

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
08:20 م

«يلا شوت on sport» مشاهدة مباراة الزمالك وأول أغسطس بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف ZAMALEK VS Primeiro de Agosto

«كورة لايف» مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بث مباشر KORA STAR يلا شوت PLUS ديربي مانشستر derby manchester

06:30 م

«اونلاين» NOW مشاهدة مباراة ريال مدريد وإسبانيول بث مباشر AHLY goal كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش ريال مدريد NOW

08:48 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر اليوم السبت 6-12-2019 في الدوري الإنجليزي liverpool v bournemouth LIVE

03:39 م

12 قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والهلال السوداني مجانًا.. مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر بدون تقطيع ahly beIN

04:40 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status