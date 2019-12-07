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شاهد.. بتي شيرت كط درة تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

السبت 07/ديسمبر/2019 - 02:42 م
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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تحرص الفنانة درة على مشاركة متابعيها صور من اليوميات الخاصة بها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات"إنستجرام".

حيث نشرت درة صورة جديدة لها، وظهرت في الصورة وهي مُرتدية تي شيرت كط باللون الأبيض، وجيبة باللون البني، وتركت شعرها مُنسدلاً، وارتدت قبعة باللون البني، وارتدت سلسلة بسيطة في رقبتها،ووضعت ميك أب هادئ، فزادها ذلك جمالاً، وحظيت الصورة على إعجاب كبير من قبل مُتابعيها.

مشاركة درة في "بلا دليل "

يُشار أنَّ درة يُعرض لها حاليًا على قناة"cbc" مسلسل "بلا دليل"، والمسلسل بطولة درة، خالد سليم، أشرف ذكي، نيكولا معوض، حازم سمير،إسلام جمال، انعام الجيرتلي، هاجر الشرنوبي، ومن تأليف إنجي علاء، إخراج منال الصيفي، إنتاج سينرجي.
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نور الشريف زواج درة من نور الشريف درة

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