إنجي المقدم تغازل محبيها على "إنستجرام"

نشرت الفنانة انجى المقدم، مجموعة صور لها ،على حسابها الشخصى عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام.





وظهرت "المقدم" مرتدية، فستاناً أزرق غامق اللون ، لامع بدون أكمام ،و اعتمدت تسريحة شعر جذابة ، وميكب هادى وبسيط يتناسب مع الفستان، وتفاعل معاها عدد كبير من جمهورها ، وتبادل النشطاء التعليقات على الصور.





وعبرت "المقدم" عن حبها للحياة من خلال تعليقها على الصورة قائلة: "افعل ما يجعل روحك تلمع "، ولاقت الصور تفاعلًا لدى جمهورها.



