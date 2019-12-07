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إنجي المقدم تغازل محبيها على "إنستجرام"

السبت 07/ديسمبر/2019 - 02:32 م
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إنجي المقدم
إنجي المقدم
رباب مصطفى
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نشرت الفنانة انجى المقدم، مجموعة صور لها ،على حسابها الشخصى عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام.

وظهرت "المقدم" مرتدية، فستاناً أزرق غامق اللون ، لامع بدون أكمام ،و اعتمدت تسريحة شعر جذابة ، وميكب هادى وبسيط يتناسب مع الفستان، وتفاعل معاها عدد كبير من جمهورها ، وتبادل النشطاء التعليقات على الصور.


وعبرت "المقدم" عن حبها للحياة من خلال تعليقها على الصورة قائلة: "افعل ما يجعل روحك تلمع "، ولاقت الصور تفاعلًا لدى جمهورها.

إطلالة متألقة للفنانة إنجى المقدم في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي



تألقت الفنانة إنجي المقدم بإطلالة شتوية أنيقة وجريئة، حيث ارتدت جاكيت بيج ، ونسقت فستان اسود قصير، فيما انتعلت بوت اسود طويل فوق الركبة، باللون الأسود ، ومكيب هادى وبسيط .


يذكر أن الفنانة إنجي المقدم ،شاركت فى بطولة مسلسل "حواديت الشانزلزية" كما شارك عدد من نجوم الفن ومنهم اياد نصار، مي سليم ،انجي المقدم، سارة عادل، داليا مصطفى، امانى كمال ، اخراج مرقس عادل ، تأليف أيمن سليم وتدور أحداث المسلسل، حول إطار درامي يتناسب فى حقبة الخمسينات، من خلال عدة قصص متشابكة وفرعية، حيث جريمة قتل تقع داخل تياترو، وتبدأ الشرطة في البحث عن القاتل.
إنجي المقدم تغازل محبيها على "إنستجرام"
إنجي المقدم تغازل محبيها على "إنستجرام"
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