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حقيقة رحيل أمير مرتضى عن الزمالك

السبت 07/ديسمبر/2019 - 02:39 م
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أمير مرتضى
أمير مرتضى
هاني عصام
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تحدث مصدر داخل نادي الزمالك عن السبب وراء تصريحات مرتضى منصور رئيس النادي الأخيرة بشأن رحيل أمير مرتضى عن مهمة الإشراف على فريق الكرة.

وأكد مرتضى منصور في فيديو خلال الأيام الماضية بعد تقديم الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق أن أمير مرتضى يواجه بعض الضغوطات الأسرية وترك منصبه.

وأوضح أن أمير واجه مشاكل بعض النجوم في الفترة الماضية وعلى رأسها أزمة المستحقات المالية وتأخر حصول اللاعبين عليها وتهديد البعض بالتذمر وعدم المشاركة في المباريات وهو ما قوبل بالرفض من جانب أمير مرتضى بسبب سعيه ومحاولاته منذ بداية الموسم في لم شمل اللاعبين وحل كل مشاكلهم.

وأشار المصدر إلى أن المشرف كان قد وضع مواعيد محددة لكل اللاعبين فيما يتعلق بالمستحقات وتعديل العقود لكنهم سارعوا بالأزمات.

وأعلن مرتضى منصور رئيس الزمالك في وقت سابق عن تفكير أمير في الرحيل عن منصبه بسبب بعض الضغوطات الأسرية عليه لكنه لم يحسم موقفه بشكل نهائي بعد.

وكان أمير قد تولى منصب المشرف العام على فريق الكرة خلال الموسم الماضي وتوّج الأبيض ببطولتي الكونفدرالية الافريقية وكأس مصر.

ويستعد الفريق لملاقاة أول أغسطس الأنجولي غدًا السبت ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.

وتضم قائمة الزمالك كل من:

محمد عواد - محمد أبو جبل في حراسة المرمي

محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد السلام - حازم امام - عبد الله جمعة - محمد عبد الشافي في خط الدفاع 

طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - احمد زيزو - يوسف اوباما - محمد اوناجم - محمود عبدالرازق شيكابالا - مصطفي فتحي - اشرف بن شرقي فى خط الوسط.

مصطفي محمد في خط الهجوم.
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الكلمات المفتاحية

نادي الزمالك امير مرتضى الزمالك اخبار الزمالك

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