صاحب هدف الهلال في الأهلي: 45 دقيقة سر هزيمتنا

أعرب أطهر الطاهر الظهير الأيمن لنادي الهلال السوداني عن حزنه بعد خسارة فريقه أمس أمام النادي الأهلي بهدفين لهدف ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2019_2020، فى لقاء أقيم على استاد السلام.

وسجل هدفي الأهلي كل من حسين الشحات ورمضان صبحي خلال الشوط الأول قبل أن يسجل أطهر الطاهر هدف الفريق السوداني الوحيد قبل نهاية اللقاء بثواني.

وقال أطهر فى تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي": "الهلال في أول 45 دقيقة لم يظهر بالشكل المطلوب ولكن فى الشوط الثاني كنا نستطيع بناء الهجمات والوصول لمرمي النادي الأهلي عن طريق الهجمات المرتدة ولكن قدر الله وما شاء فعل كنا نريد تحقيق نتيجة إيجابية ولكن ذلك لم يحدث وقادرين على التعويض والمنافسة خلال المباريات القادمة ".

وأضاف صاحب هدف الهلال الوحيد فى المباراة،:"الهدف جاء فى آخر ثوان والحمدلله على النتيجة والهدف واللاعبين جاهزين للمباريات القادمة لتعويض الهزيمة من الأهلي والمنافسة من أجل الصعود ".

ترتيب المجموعة بعد فوز الأهلي على الهلال

النجم الساحلى التونسي 3 نقاط

الأهلي المصري 3 نقاط

الهلال السوداني 3 نقاط

بلاتينيوم الزيمبابوي بلا نقاط





وسيواجه النجم الساحلى التونسي نظيره بلاتنيوم الزيمبابوي اليوم ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2019_2020.



