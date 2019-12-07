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هل هى حقا شيرين سيف النصر أم لا؟.. ثالوث التسعينيات شيرين وجيهان ونرمين.. من الفائزة؟

السبت 07/ديسمبر/2019 - 01:40 م
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شيرين سيف النصر
شيرين سيف النصر
شهيرة النجار
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 شهيرة النجار

بعد صدور عددنا الماضى للسوق ثارت ثورة على السوشيال ميديا والمواقع الإخبارية من الفنانة شيرين سيف النصر ارسلت لجميع المواقع أن الصورة التى نشرتها إحدى الصحف بخصوصها وهي تدلى بشهادتها فى قضية سرقة مجوهرات لها لا تمت لها بصلة وأنها ليست شيرين. بالطبع الصورة صادمة لو كانت الصورة لشيرين سيف النصر نجمة التسعينيات -التى تربعت فى تلك المرحلة وفتح لها ماسبيرو ذراعيه وقتما كان الإنتاج تابعا للتليفزيون المصرى وانزوت بعد تركها التصوير مسلسل ألف ليلة وليلة، والتى انفرد بها الأستاذ عادل حمودة وقتها- لو دي صورة شيرين هتبقي صدمة للجميع، المهم وقتها كان لابد من بديل للبطلة فكان الاقتراح ترشيح بطلة الإعلانات نرمين الفقى لتصعد نرمين بديلة لشيرين التى نافست وقت نجوميتها جيهان نصر بل جمعهما عملان «من الذى لا يحب فاطمة» والجزء الثانى من «المال والبنون» فكانت المنافسة على أغلفة المجلات العربية والتى تطبع فى مصر على أشدها حتى ارتفعت أسهم جيهان نصر للسماء، وفجأة تنزوى بعيدا بعد زواجها من ثرى عربى وأحاديث حول المهر كام مليون ونحن وقتها لم نعتد كلمة مليون وقصر فين. بعدها لحقت بها شيرين سيف النصر متزوجة من ثرى عربى لتفسح الساحة لنرمين الفقى لكن نرمين صعدت وقتها سريعا وانشغلت بالدراما التليفزيونية وعمل مسرحية على فيلم وسرعان ما انطفأ نورها ولا حس ولا خبر بعدما كانت فاتنة الناس وظهرت بعد سنوات من الاختفاء ومن عامين ثلاثة بدأت تظهر على السوشيال ميديا، لكن على مستوى المجتمع تظهر وتخرج وتحضر عيد ميلاد فلانة وعشاء على شرف مين وشم نسيم إيه احتفظت نرمين ببقايا جمالها السابق، وظهرت جيهان نصر مع بناتها فى كواليس حضور مسرحية من عدة أشهر محتفظة بذات جمالها وطلعت تصريح «السر فى الكولاجين»، أما شيرين سيف النصر فاخر علاقتي بها فى 2009 عندما تواصلنا معا وكانت متزوجة حديثا من طبيب سكندرى وأرسلت لى صور زواجها ولا أخفى صدمتى وقتها، وبعد عدة أشهر وجدت زوجها يكلمنى ويبلغني أنه تم الطلاق ليه يا عم؟ قال بتنام باليومين ثلاثة. أعرف أن شيرين كانت متعلقة أشد التعلق على غير عادة الكثيرات بوالدتها ولما توافاها الله حدثت لها صدمة وأزمة نفسية لفقدان أعز صديقاتها وهى والدتها واختفت أخبار شيرين تماما وفجأة ظهر اسمها فى حادث سرقتها، هل الصورة لها؟ شرين كذبت الصورة، وتأتى أسئلة أكثر وهى أن نرمين الفقى مثلا مرت بذات الظروف وفقدت والدتها ولم يكن لها سواها لكنها متواجدة رغم إن أنا شخصيا ماليش فى نرمين لا أحبها ولا أحب تمثيلها ورغم ذلك أكتب عنها بموضوعية وأقول إن نرمين أذكى وأقوى وأكثر عزيمة من شيرين فلم تحظ نرمين بمثل ما حظت به شيرين من مكانة فنية وفرص ورغم ذلك ابتعدت عنها الأضواء والكاميرا لكنها بالبلدى اشتغلت على نفسها وشكلها ورجعت تانى.
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