اسعار الذهب اليوم السبت في اسواق الصاغة.. انخفاض قوى في سعر الجرام

انخفاض اسعار الذهب العالمي

تراجع أسعار الذهب في التعاملات اليوم، جاء عقب انخفاض ملحوظ لأسعار الذهب عالميا بنسبة 0.36 %، حيث هبطت أوقية الذهب من 1472 إلي 1460 دولار، وذلك بعد أن أن تحركت الصين لإلغاء رسوم جمركية على بعض السلع الأميركية، حيث هبطت أسعار الذهب 1% أمس الجمعة بعد بيانات قوية للوظائف في أمريكا جددت الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يتريث بشأن أسعار الفائدة وعززت الطلب على الأصول العالية المخاطر.



وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 1.1% إلى 1459.36 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1615 بتوقيت جرينتش، وهبطت العقود الأمريكية للذهب 1.3% الى 1463.9 دولار للأوقية.







