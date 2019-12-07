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اسعار الذهب اليوم السبت في اسواق الصاغة.. انخفاض قوى في سعر الجرام
السبت 07/ديسمبر/2019 - 01:38 م
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اسعار الذهب اليوم
شهدت اسعار الذهب اليوم في سوق الصاغة حالة من الانخفاض الكبير وصلت الى نحو 6 جنيهات في الجرام الواحد ليسجل سعر جرام الذهب من عيار 21 نحو 658 جنيها ويعتبر عيار 21 هو الأكثر انتشارًا في السوق المصري، ويأتي ذلك الانخفاض على خلفية التراجع الذي شهدته اسعار الذهب العالمية خلال تعاملات امس الجمعة، وننشر فيما يلي اخر تحديثات اسعار الذهب اليوم السبت 7-12-2019 في الاسواق المحلية وجاءت على النحو التالي:
أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت 7 ديسمبر 2019
سجل جرام الذهب عيار 18 سجل 564 جنيها للجرام
سجل جرام الذهب عيار 21 سجل 658 جنيها للجرام
سجل جرام الذهب عيار 24 سجل 752 جنيها للجرام
سجل الجنيه الذهب 5264 جنيها.
بلغت أوقية الذهب 1460 دولارا
اسعار الذهب اليوم
انخفاض اسعار الذهب العالمي
تراجع أسعار الذهب في التعاملات اليوم، جاء عقب انخفاض ملحوظ لأسعار الذهب عالميا بنسبة 0.36 %، حيث هبطت أوقية الذهب من 1472 إلي 1460 دولار، وذلك بعد أن أن تحركت الصين لإلغاء رسوم جمركية على بعض السلع الأميركية، حيث هبطت أسعار الذهب 1% أمس الجمعة بعد بيانات قوية للوظائف في أمريكا جددت الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يتريث بشأن أسعار الفائدة وعززت الطلب على الأصول العالية المخاطر.
وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 1.1% إلى 1459.36 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1615 بتوقيت جرينتش، وهبطت العقود الأمريكية للذهب 1.3% الى 1463.9 دولار للأوقية.
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