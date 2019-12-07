ضبط تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقة ماشية بالمنوفية





وأضافوا بارتكابهم 4 وقائع سرقة رؤوس ماشية، وتم بإرشادهم ضبط عدد 6 رؤوس ماشية، واتخاذ الإجراءات القانونية.



تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية، من القبض على 4 متهمين لقيامهم بسرقة ماشية.وأكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية، قيام 4 أشخاص "تجار ماشية" – "لثلاثة منهم معلومات جنائية"، بتكوين تشكيل عصابي، فيما بينهم تخصص في ارتكاب وقائع سرقة الماشية.وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومشاركة إدارتى البحث الجنائى بمديرتى أمن "الشرقية - القليوبية".. أمكن ضبطهم، وبحوزتهم، بندقية خرطوش - طلقتين لذات العيار- سيارة نقل - سلاح أبيض "مقص حديدى"، وبمواجهتهم إعترفوا بتكوينهم تشيكل عصابى تخصص فى إرتكاب وقائع سرقة الماشية بإستخدام السلاح النارى والسيارة المضبوطة "قيادة المتهم الثانى" والمقص الحديدى لكسر أقفال حظائر الماشية.