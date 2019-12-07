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ضبط تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقة ماشية بالمنوفية

السبت 07/ديسمبر/2019 - 01:40 م
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تشكيل
تشكيل
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية، من القبض على 4 متهمين لقيامهم بسرقة ماشية.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية، قيام 4 أشخاص "تجار ماشية" – "لثلاثة منهم معلومات جنائية"، بتكوين تشكيل عصابي، فيما بينهم تخصص في ارتكاب وقائع سرقة الماشية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومشاركة إدارتى البحث الجنائى بمديرتى أمن "الشرقية - القليوبية".. أمكن ضبطهم، وبحوزتهم، بندقية خرطوش - طلقتين لذات العيار- سيارة نقل - سلاح أبيض "مقص حديدى"، وبمواجهتهم إعترفوا بتكوينهم تشيكل عصابى تخصص فى إرتكاب وقائع سرقة الماشية بإستخدام السلاح النارى والسيارة المضبوطة "قيادة المتهم الثانى" والمقص الحديدى لكسر أقفال حظائر الماشية.

وأضافوا بارتكابهم 4 وقائع سرقة رؤوس ماشية، وتم بإرشادهم ضبط عدد 6 رؤوس ماشية، واتخاذ الإجراءات القانونية.
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