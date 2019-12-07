رئيس اللجنة الفنية يكشف للمحكمة سبب حادث قطار محطة مصر

استمعت المحكمة لشهادة اللواء محمد علي، رئيس اللجنة الفنية الهندسية في واقعة "حادث محطة مصر"، الذي أكد في مستهل شهادته قدرته وخبرته في فحص الجرارات من الناحية الميكانيكية.





وشدد الشاهد على فحص جهاز الآمان "رجل الميت" بالجرار محل الواقعة تعذرت لما لحق بالجرار من احتراق وأنه جرى الفحص على جرارات مماثلة، وتبين عدم صلاحية جهاز رجل الميت مشددًا: "لو كان شغال لما حدثت الواقعة".





وأجاب الشاهد على سؤال الدفاع بخصوص ماهية مكابس الهواء، مؤكدًا أن لها وظيفة ميكانيكية تشبه فرامل السيارات، وتابع الشاهد مؤكدًا على أن الذراع العاكس لم يكن موجودًا وأن ذراع السرعة كان موجود.





وعن السؤال بخصوص من خطأه مستغرق عن الآخر جرار 2302 ام 2305 اجاب الشاهد بالقول إن الجرار 2302 اجرى المناورة اولا وكان له اولولية المرور والجرار 2305 هو من اصطدم به.





وشدد على أن خفض السرعة من 8 لـ 0 يمكن أن يحدث في نفس الثانية لاتخاذه وضع المحاشرة.





ولفت في إجابة منه على سؤال الدفاع إلى أن حادث التصادم كان يمكن تجنبه لو كانت ابرة السقوط بعد حادثة التحاشر كانت في وضع سقوط.





وأشار الشاهد لما يراه سوء تنظيم عمال المناورة وملاحظي الحوش والسائقين كانت من اسباب الحادث.





واستمعت المحكمة كذلك لشهادة العقيد ماجد محمد فوزي، الذي أكد أن الذراع العاكس الأصلي لا يمكن انتزاعه، وان استخدام ذراع آخر مصنع محليا يُمكن انتزاعه، وشدد بأنه ثبت في حالة القطار 2302 بأنه لم يكن موجودًا.





عقدت الجلسة برئاسة المستشار الدكتور جابر المراغى وعضوية المستشارين محمد عزت وسالم عبد العليم وامانة سر احمد رضا.





ويُحاكم في القضية متهمين عددهم 14 متهمًا، هم كل من علاء فتحي محمد أبو الغار – 48 سنة – سائق جرار، وايمن الشحات عبد العاطي سليمان – 43 سنة – سائق جرار، وعاطق نصر يوسف – 46 سنة – كاتب جرد، وأيمن أحمد محمد العدس – 54 سنة – سائق جرار، وسامح صبحي بسطوروس – 52 سنة – فني قطارات، ويحيى سعد الدين محمد – 56 سنة – كبير فنيين بدرجة مدير عام، عادل سيف يوسف – 49 سنة – ناظر محطة، ومصطفى عبد الحميد محمد – 54 سنة – ملاحظ مناورة،محمود حمدي توفيق – 56 سنة – عامل مناورة، ومحمود فتحي أمين – 45 سنة – مراقب برج، والسيد أبو الفتوح يوسف – 50 سنة – فني حركة بلوك، ومسعد رشاد علي – 50 سنة – مساعد بلوك، ومهدي محمد مهدي – 55 سنة- ملاحظ تشغيل جرارات، جميعهم محبوسين، ومحمد عبد العزيز محمد – 59 سنة – فني قطارات "مخلى سبيله".





وأسندت النيابة العامة للمتهمين، انهم في يوم 27 فبراير من العام الجاري، دائرة قسم الأزبكية، المتهم الأول عبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات، وبتسيير حركتها على الخطوط، وذلك بأن عطل أحد وسائل الأمان "جهاز رجل الميت"، المزود به الجرار قيادته رقم 2302، فأفقده منقعته وهي إيقاف الجرار إثر انفلاته من المحاشرة بدون قائده، كما تلاعب بمجموعة ذراع العاكس مما مكنه من استخلاص ذلك الذراع من موضعه حال كونه في وضع الحركة، وقد نتح عن ذلك وفاة 31 شخصًا، وإصابة 17 آخرين.





وأسندت للمتهم الثاني أنه وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرًا في محرر رسمي وهو صفحة دفتر توزيع السائقين والمساعدين على القاطرات، عن يوم 27 فبراير، وكان ذلك بوضع إمضاء مزور، بأن وضع على المحرر توقيعًا نسبه زورًا للمتهم الرابع بما يفيد استلام الأخير لمهام عمله على خلاف الحقيقة، كمساعد لسائق الجرار 2305، لاستكمال طاقم العمل به لإضفاء المشروعية على حركة تسيير الجرار، والإذن بتحركه.





وفيما يخص المتهم الثالث وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية أيضًا ارتكب تزويرًا في محررين رسمييين، وهما صفحتي دفتر حضور وانصراف عمال وملاحظي المناورة، عن يومي 21 و27 فبراير، وكان ذلك بوضع إمضاء مزورة بأنوضع على محررين توقيعين نسبهما زورًا للمتهم الثامن، بأن أثبت بتوقيعه على خلاف الحقيقة حضور الأخير في مواعيد مقررة لمباشرة مهام عمله، لإضفاء مشروعية على أعمال الملاحظة داخل الورش.





ونسبت التحقيقات للمتهمين الرابع والخامس، بأنهما اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو صفحة دفتر توزيع السائقين والمساعدين على القطارات، عن يوم 27 موضوع الاتهام، بأن اتفق معه على ارتكابه، وساعده المتهم الخامس بأن أمده بالدفتر عهدته لوضع الإمضاء المزور به، ويواجه المتهمان السادس والسابع اتهامًا بالاشتراك بطرق الاتفاق والتحريض والمساعدة مع المتهم الثالث في ارتكاب تزوير في محررين رسميين، وهما صفحتي دفتر حضور وانصراف عمال وملاحظي المناورة، يومي 21 و27 فبراير، بأن اتفقا معه وحر ضاه على ارتكابه وساعداه بأن أمداه بالبيان المراد إثباته وهو اسم المتهم الثامن، وقدما له الدفتر عهدتهما، لوضع الإمضاء المزور به وتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق.



