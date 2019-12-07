ضبط هارب من 149 حكما قضائيا

تمكنت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام بالتنسيق وإدارات البحث الجنائى من ضبط، مزارع - مقيم بدائرة مركز شرطة البرلس بكفر الشيخ، مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فـي عدد 149 قضائيا صادر ضده 124 جزئىا 25 مستأنفا، فـي قضايا تبديد بلغ مدة العقوبة الصادرة ضده فيها، 104 سنة حبس، وكفالات بلغت 41 ألف جنيه.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



