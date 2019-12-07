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كيف استطاعت التونسية "درة" زواج نور الشريف من وراء أبنائة وزجته؟؟ (فيديو)

السبت 07/ديسمبر/2019 - 01:26 م
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نور الشريف ودرة
نور الشريف ودرة
الفجر الفني
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انتشرت في الساعات الاولى من صباح اليوم السبت، اخبار تداولها رواد مواقع التواصل الإجتماعي، تفيد بأن الراحل نور الشريف كانت تجمعه علاقة شرعية بالممثلة التونسية درة.

 

حيرة بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي حول زواج نور الشريف من درة 


وبدء رواد مواقع التواصل الإجتماعي يتسألون كيف حدث ذلك الأمر الذي جعل الراحل نور الشريف يتصدر موقع البحث الشهير "جوجل".

 

رد دورة حول زواجها من نور الشريف


الأمر الذي جعل التونسية درة تخرج عن صمتها وتقول أنها شائعات وافتراءات وعلقت درة على خبر الزواج من الراحل نور الشريف على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".

 

وقالت درة على حبر زواجها من نور الشريف: "مُروجي الإشاعات الكاذبة على الفيسبوك وكل من ينشرها ويعلق عليها. أتقو الله وكفاية تشويه للناس المحترمة بكلام مفبرك ولا يمت للحقيقة بصلة.. شيء سخيف فعلًا".

 

رد عائلة نور الشريف 

ولم يتم الرد حتى الأن من عائلة الراحل نور الشريف سواء زوجته "بوسي"، أو بناته مي نور الشريف، وسارة نور الشريف.

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