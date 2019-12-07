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غدًا.. الأزهر يطلق مبادرة "جدد صحتك.. تنقذ حياة"

السبت 07/ديسمبر/2019 - 01:27 م
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شيخ الأزهر
شيخ الأزهر
محمود الجلاد
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تنطلق غدًا الأحد بمشيخة الأزهر، مبادرة حملة التبرع بالدم تحت شعار "جدد صحتك... تنقذ حياة" للعاملين بمشيخة الأزهر والمناطق الأزهرية، مساهمة من الأزهر الشريف في دعم المبادرات الوطنية التي تهتم بصحة المواطن المصري ودعمه صحيًّا ونفسيًّا واجتماعيًّا؛ في إطار بروتوكول التعاون بين الأزهر الشريف ووزارة الصحة (المركز القومي لخدمات نقل الدم).

وتنطلق هذه المبادرة بين قطاعات الأزهر التعليمية والدعوية من العاملين بالأزهر ومنسوبيه للتبرع بالدم للمرضى وأصحاب الحوادث والمحتاجين من الأطفال والمصابين، ومساهمة في إنقاذ وإسعاف الحالات المرضية بالمستشفيات المصرية، وذلك بعد فحص أكياس الدم فحصًا طبِّيًّا كاملًا من مراكز تطوير خدمات نقل الدم القومية والعمل على تجميعها وإجراء جميع الفحوصات المعملية اللازمة، لتوفير دم نقي بشكل آمن وخالي من الفيروسات ومفيد لصحة المتبرِّع والمتبرَّع له.

وأوضح الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، أن التبرع بالدم عمل إنساني راق، وواجب ديني عظيم لأنه يساهم في إنقاذ حياة آلاف المرضى الذين يكونون في أمسِّ الحاجة لنقل الدم، وأن هذه المبادرة الإنسانية يقصد منها مساعدة المرضى (المتبرَّع لهم) ابتغاء مرضاة الله تعالى وخدمة لوطننا العزيز؛ فالتبرع بالدم يعد من القربات التي يتقرب بها الإنسان إلى ربه عزَّ وجل فضلا عمَّا في عملية التبرع بالدم من منافع طبية ونفسيَّةٍ عظيمة تعود على المتبرع نفسه.
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