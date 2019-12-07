عاجل.. أول تحرك لـ"التعليم" بشأن تحرش فراش بتلميذة بالشرقية

قررت إدارة بلبيس التعليمية، إحالة فراش للتحقيق، ونقله إلى ديوان الإدارة التعليمية، وذلك بعد ساعات قليلة من ضبطه بتهمة التحرش جنسيا بتلميذة بالصف السادس الإبتدائي بحجرة الأنشطة داخل المدرسة.



كان اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بقيام "ع ر" 35 سنة فراش بمدرسة إبتدائي بقرية شبرا النخلة التابعة لمركز شرطة بلبيس، باستدراج طفلة في الصف السادس الإبتدائي، إلى داخل حجرة الأنشطة والتحرش بها جنسيا.



وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 15104 إداري مركز شرطة بلبيس لسنة 2019، فيما تبين من التحريات الأولية أن الفراش جارة الطفلة في المنزل ومتزوج ولديه أطفال، وأن الطفلة تعيش مع جدتها من والدتها لأنفصال الأبوين.



وتمكن ضباط مباحث مركز شرطة بلبيس، برئاسة الرائد إسلام عواد، رئيس المباحث، بإشراف العقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث الجنائي لفرع الجنوب،من ضبط المتهم، وتم إحالته للنيابة العامة.